Calcio femminile | Eniola Aluko rivela | “Sono stanca di sentirmi come una ladra”

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : calendario 8a giornata. Date - programma - orari e tv : Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 andrà in scena con l’ottava giornata. Sabato 30 novembre alle ore 12.00 si affronteranno Sassuolo ed Inter, mentre alle ore 14.30 vi saranno Hellas Verona-Orobica, Florentia San Gimignano-Milan e Pink Bari-Empoli Ladies. Alle 20.45 l’attesa sfida al vertice tra Juventus e Fiorentina, che godrà della diretta televisiva di Sky Sport. Lo stesso dicasi per il match di domenica 1° ...

Calcio femminile – Eni Aluko lascia la Juventus : “Torino razzista - io trattata come Pablo Escobar” : Eni Aluko lascia la Juventus femminile: la calciatrice nigeriana denuncia atteggiamenti razzisti nei suoi confronti In una lettera scritta sul ‘The Guardian’, giornale inglese per il quale collabora come editorialista da qualche tempo, Eni Aluko ha spiegato di voler lasciare la Juventus femminile per fare ritorno in Inghilterra. La calciatrice nigeriana, naturalizzata inglese, ha motivato il suo addio facendo riferimento a ...

Calcio femminile - si apre al professionismo in Italia : la Legge di stabilità prevede un importante incentivo. Un primo passo : “Il pallone è il mio migliore amico“. Era la frase di un celebre personaggio dei cartoni animati giapponesi. La sfera del rettangolo verde, nei nostri confini, però ha quasi sempre avuto una rappresentazione maschile, in nome dell’assioma: “Il Calcio non è uno sport per signorine“. I tempi cambiano e l’evoluzione di una società è direttamente proporzionale al coinvolgimento di entrambi i sessi. ...

2-1 al Cesena - prima gioia per la Roma Calcio Femminile : Roma – Dopo il pareggio ottenuto domenica scorsa sul campo della Lazio, la Roma Calcio Femminile torna a giocare tra le mura amiche del Certosa, ospitando un Cesena in cerca della seconda vittoria consecutiva. Le giallorosse in campionato finora hanno collezionato tre punti in cinque partite e ancora nessuna vittoria, mentre le Romagnole, che hanno registrato il primo urrà domenica scorsa, si attestano a quota cinque in classifica. Mister ...

Calcio femminile - un emendamento alla Legge di Bilancio per il passaggio al professionismo : Si potrebbe avvicinare anche in Italia il momento del passaggio al professionismo delle calciatrici: secondo quanto riferisce l’ANSA, sarebbe stato presentato un emendamento alla Legge di Bilancio del 2020 “per agevolare le società e le federazioni per il passaggio al professionismo delle donne sportive“. I primi firmatari sono il senatore Tommaso Nannicini (PD) e la senatrice Susy Matrisciano (M5S), ma tale iniziativa gode ...

Calcio femminile - proposta per l’introduzione del professionismo : Calcio femminile professionismo. Importanti passi avanti sono stati fatti negli ultimi tempi nel seguito che sta riscuotendo il Calcio femminile, compreso l’interesse di alcune aziende che decidono di collaborare con diversi club. Questo non è però sufficiente: nonostante le principali squadre abbiano deciso di avere una squadra tutta in rosa, le calciatrici non possono essere […] L'articolo Calcio femminile, proposta per ...

Calcio femminile - le migliori italiane della settima giornata di Serie A. L’ottava perla di Girelli - il ritorno di Ilaria Mauro : È tempo di valutazioni per quanto concerne il 7° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS) – Ottava realizzazione stagionale per lei e quando c’è da sacrificarsi per le compagne non si tira mai indietro. Corre a perdifiato, sul campo ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus vince a Roma e torna in testa alla classifica : Oggi si è completata la settima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, siamo nel pieno del girone d’andata che si sta rivelando sempre più scoppiettante e avvincente. La Juventus ha sconfitto la Roma per 4-0 in trasferta e si è portata in testa alla classifica generale con 19 punti all’attivo, due in più del Milan e tre di margine sulla Fiorentina. Le bianconere sono riuscite a rispondere alle dirette avversarie che ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : i risultati del settimo turno. Milan e Fiorentina vittoriose : In attesa dei posticipi domenicali che vedranno scendere in campo Roma e Juventus (capolista) al “Tre Fontane” ed Empoli e Florentia San Gimignano, si sono tenute questo pomeriggio quattro partite del settimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Pronostici rispettati. Il Milan si è imposto tra le mura amiche contro il Sassuolo 1-0. Sandra Zigic ha regalato i tre punti alle ragazze di Maurizio Ganz che, con ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : Roma-Juventus big match - il Milan ospita il Sassuolo nel settimo turno : Nel prossimo weekend andrà in scena la settima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Un turno importante nel quale le prime della classe e le compagini in lotta per la salvezza avranno necessità di fare punti. Pochi dubbi sul ritenere la sfida del “Tre Fontane” (domenica 24 novembre alle ore 12.30) tra Roma e Juventus il clou del fine settimana. Le campionesse d’Italia sono reduci dal pari in ...

Alla Roma Calcio femminile non riesce il bis : 1-1 contro la Lazio : Roma – Una settimana dopo il derby di Coppa Italia, vinto 2-0 grazie ad una doppietta di Kirsch Downs, per la Roma Calcio Femminile è nuovamente stracittadina, questa volta valida per la quinta giornata di Serie B. Le giallorosse, dopo un inizio di campionato burrascoso, si trovano al terzultimo posto in classifica con soli due punti, mentre la Lazio occupa la quinta piazza grazie ai sette punti conquistati in quattro giornate. Formazioni ...

Spagna - club e sindacati fermano lo sciopero del Calcio femminile : I sindacati AFE, UGT e Futbolistas ON e i club della Prima Divisiòn di Liga Iberdrola hanno messo sul piatto le loro posizioni nella giornata di oggi, fissando il 20 dicembre come data probabile per la firma del primo contratto collettivo del calcio femminile spagnolo. Lo scrive “Marca”, a proposito dello sciopero indetto dalle calciatrici […] L'articolo Spagna, club e sindacati fermano lo sciopero del calcio femminile è stato realizzato ...