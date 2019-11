Calcio a 5 | Serie A 2019-2020 | l’Italservice Pesaro travolge il Real Rieti | Catania

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb per il girone C : spettacolo a Teramo e Catanzaro : Pronostici Serie C girone C – 17ª giornata per la terza Serie nazionale, 17ª giornata per il raggruppamento meridionale di Lega Pro, che scende in campo interamente la domenica. Due i big match da seguire con particolare attenzione, Catanzaro-Ternana e Teramo-Reggina. Il Bari va a Rende, impegni casalinghi per Potenza e Monopoli. Di seguito i consigli della redazione di CalcioWeb. MONOPOLI-VIRTUS FRANCAVILLA: 1 – A parte le ...

Pronostici Serie A - i consigli di CalcioWeb per la 14ª giornata : impegni alla portata per le big : Pronostici Serie A – Domani si apre il quattordicesimo turno del massimo campionato italiano. Sabato tranquillo rispetto ad una domenica che vede impegnate tutte le big. Sfide ‘alla portata’, a partire da Juventus-Sassuolo delle 12.30 per finire a Verona-Roma delle 20.45. Lunedì cerca conferme il Cagliari contro la Sampdoria Di seguito, i consigli della redazione di CalcioWeb per le dieci partite in ...

Pronostici Serie B - i consigli di CalcioWeb per la 14ª giornata : l’Entella torna alla vittoria : Pronostici Serie B – Si scende in campo per la quattordicesima giornata di Serie B. Il campionato cadetto entra ne vivo. Turno che si apre con l’anticipo del venerdì tra Cosenza e Spezia. Sabato si giocano 5 match: molto interessanti gli scontri tra Crotone e Cittadella e Venezia e Benevento. Alle 18 si gioca Salernitana-Ascoli. Domenica il Chievo va sul campo del Trapani, delicato scontro per il Perugia che sfida il Pescara. ...

Calendario Serie A Calcio - orari partite fine settimana : quali partite vedere in tv su Sky e DAZN : Dopo lo spettacolo delle Coppe Europee torna la Serie A di calcio 2019/2020, e lo fa da domani (sabato 30 novembre), alle ore 15, quando un Brescia alle prese con il problema Balotelli ospiterà l’Atalanta, in diretta su Sky Sport Serie A, stesso canale di Genoa-Torino alle 18, mentre alle 20.45 toccherà alla piattaforma streaming DAZN trasmettere Fiorentina-Lecce. Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Su ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : calendario 8a giornata. Date - programma - orari e tv : Il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020 andrà in scena con l’ottava giornata. Sabato 30 novembre alle ore 12.00 si affronteranno Sassuolo ed Inter, mentre alle ore 14.30 vi saranno Hellas Verona-Orobica, Florentia San Gimignano-Milan e Pink Bari-Empoli Ladies. Alle 20.45 l’attesa sfida al vertice tra Juventus e Fiorentina, che godrà della diretta televisiva di Sky Sport. Lo stesso dicasi per il match di domenica 1° ...

Le notizie del giorno – Terremoto in Serie B : lutto nel mondo del Calcio - morto ex Ct ai Mondiali del 2010 : Il campionato di Serie B si prepara per la prossima giornata, il torneo cadetto regala sempre molte emozioni perchè è equilibrato sia per le zone alte e basse della classifica e tante squadre possono pensare dunque al salto di categoria anche attraverso i playoff. Nelle prossime settimane potrebbe però verificarsi un clamoroso ribaltone in grado di cambiare completamente la classifica. Secondo quanto riporta ‘Il Sole 24 ore’ la Procura ...

Sorteggio Europei Calcio 2020 : fasce - teste di serie e possibili avversarie dell’Italia. Girone ideale e quello da evitare : L’Italia aspetta di conoscere quali saranno le avversarie nella fase a gironi degli Europei 2020 di calcio, il Sorteggio andrà in scena sabato 30 novembre (ore 18.00) alla Romexpo di Bucarest (Romania) e gli azzurri sperano in un’urna benevola per evitare di incrociare subito delle potenze. La nostra Nazionale è testa di serie, è già certa di essere inserita nel gruppo A e di giocare le tre partite allo Stadio Olimpico di Roma ma ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lecce-Cagliari 2-2. Lapadula e Calderoni riprendono in extremis i sardi : E’ successo di tutto allo Stadio Via del Mare dove Lecce e Cagliari hanno pareggiato 2-2 in un match a dir poco spettacolare. La partita rinviata ieri per impraticabilità del campo è stata recuperata questo pomeriggio alle ore 15. Entrambe le squadre sono in scese in campo con la voglia di portare a casa un risultato positivo per avvicinare il proprio obiettivo stagionale. Primo tempo abbastanza equilibrato con gli ospiti che cercano di ...

Calcio femminile - le migliori italiane della settima giornata di Serie A. L’ottava perla di Girelli - il ritorno di Ilaria Mauro : È tempo di valutazioni per quanto concerne il 7° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019-2020. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. CRISTIANA Girelli (JUVENTUS) – Ottava realizzazione stagionale per lei e quando c’è da sacrificarsi per le compagne non si tira mai indietro. Corre a perdifiato, sul campo ...

Calcio - Serie A 2019-2020 : Lecce-Cagliari e SPAL-Genoa oggi. Programma - orari e tv : La Serie A di Calcio oggi, lunedì 25 novembre vedrà disputarsi due incontri validi per la tredicesima giornata. La nuova tornata del massimo campionato italiano si chiuderà con Lecce-Cagliari, rinviata alle ore 15.00 dopo la pioggia incessante di ieri che ha reso impraticabile il campo dei salentini, e con il match tra SPAL e Genoa, già in Programma originariamente alle ore 20.45. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e ...

Calendario Serie A Calcio - orari e programma della prossima giornata (30 novembre-2 dicembre). Il palinsesto tv : La quattordicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio si giocherà tra sabato 30 novembre e lunedì 2 dicembre. Si partirà sabato 30 con tre anticipi, alle 15.00, alle 18.00 ed alle 20.45, mentre saranno sei le partite di domenica 1, una alle 12.30, tre alle 15.00, una alle 18.00 ed una alle 20.45. Gran finale lunedì 2 con il Monday Night alle ore 20.45. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le ...

Calcio - 13a giornata Serie A 2019-2020 : rinviata Lecce-Cagliari! Possibile recupero domani : rinviata Lecce-Cagliari. Questa è la decisione presa dall’arbitro Mariani vista l’impraticabilità del campo dello stadio Via del Mare. Le abbondanti precipitazioni che hanno colpito tutta la città pugliese nelle ultime ore hanno reso imPossibile il corretto svolgimento della partita. Una scelta dettata anche dal previsto peggioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore, con la pioggia che dovrebbe diventare ancora più intensa. ...

Calcio - 13a giornata Serie A 2019-2020 : Sampdoria-Udinese 2-1 - rimonta blucerchiata con Gabbiadini e Ramirez : La Sampdoria ottiene un’importantissima vittoria in chiave salvezza, rimontando l’Udinese nel primo posticipo della tredicesima giornata di Serie A. Le reti di Manolo Gabbiadini e Gaston Ramirez ribaltano il vantaggio iniziale di Ilija Nestorovski e regalano tre punti fondamentali alla squadra di Claudio Ranieri,che ottiene il quarto risultato utile consecutivo. Un 2-1 che permette alla Samp di salire a quota 12 punti, staccando di ...

Calcio femminile - Serie A 2019-2020 : la Juventus vince a Roma e torna in testa alla classifica : Oggi si è completata la settima giornata della Serie A 2019-2020 di Calcio femminile, siamo nel pieno del girone d’andata che si sta rivelando sempre più scoppiettante e avvincente. La Juventus ha sconfitto la Roma per 4-0 in trasferta e si è portata in testa alla classifica generale con 19 punti all’attivo, due in più del Milan e tre di margine sulla Fiorentina. Le bianconere sono riuscite a rispondere alle dirette avversarie che ...