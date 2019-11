Busta paga | conguaglio fine anno 2019 | come funziona e importo

Fonte : termometropolitico

(Di venerdì 29 novembre 2019)L’ultimo mese dell’è dedicato prevalentemente ai preparativi di Natale e di Capod, ma in materia di contabilità c’è un altro appuntamento da non perdere e che può essere croce e delizia per i dipendenti: ildiin. Ilserve per capire le tasse che il lavoratore devere per l’corrente e può essere a credito (positivo, perché significa che il lavoratore hato di più e quindi ottiene un rimborso) oppure a debito (negativo, perché il dipendente subisce una trattenuta inrelativa alla somma supplementare di imposte che devere di più). In caso dia debito, l’entità dello stesso può essere tale da ridurre sensibilmente lo stipendio nelladi dicembre.diIlIrpef è ...

pdnetwork : #manovra2020 La pressione fiscale si riduce rispetto al 2019. Senza la legge di Bilancio, l’aliquota Iva passerebbe… - __EternityBB : chiedo come svilupperanno la busta paga, ovvero se domani e dopodomani me lo conteranno come week-end libero visto… - businessonlinei : Premi produttività dipendenti 2019-2020 lordi e netti in busta paga. Calcolo tasse, esempi -