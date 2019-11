Brescia-Atalanta | Gasperini | “i derby sono sfide particolari Peccato per lo sciopero del

Brescia - Grosso reintegra Balotelli : Super Mario convocato per la sfida con l’Atalanta : Dopo la mancata convocazione per il match contro la Roma, Balotelli tornerà a disposizione per il match con l’Atalanta La bufera sembra passata, Mario Balotelli torna a disposizione di Fabio Grosso per Brescia-Atalanta. Messa alle spalle la mancata convocazione della settimana scorsa, l’attaccante italiano figura nella lista diramata questa mattina in vista dell’anticipo di domani. Gianluca Checchi/LaPresse Una scelta ...

La storica corsa di Mazzone in Brescia-Atalanta - il team manager : “ridevo mentre lo inseguivo - anche se…” : “Provavo a placcarlo, ma mi scappava da ridere”. Inizia così il racconto di Cesare Zanibelli, team manager bresciano che ha ricordato il derby Brescia-Atalanta, quello della l’inarrestabile corsa di Carlo Mazzone, allora tecnico delle Rondinelle, sotto la curva bergamasca.E’ ormai famoso il suono di irripetibili parolacce dopo il 3-3 segnato da Baggio allo scadere. “Se famo 3-3, vengo sotto la curva”, ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari 2-2, ...

Rocchi per Atalanta-Juventus - Roma-Brescia a Di Bello : Arbitri, assistenti, IV ufficiali, v.a.r. e a.v.a.r. che dirigeranno le gare valide per la 13/a giornata del campionato di serie A in programma domenica 24 novembre alle 15.00. Atalanta-Juventus (sabato 23/11, ore 15.00): Rocchi di Firenze (Peretti-Cecconi/IV: Doveri; var: Aureliano, avar: Carbone); Bologna-Parma (ore 12.30): Abisso di Palermo (Tegoni-Ranghetti/IV: Ghersini; var: Pasqua, avar: Preti); Verona-Fiorentina: Giua di Pisa ...