Bologna | Mihajlovic si commuove in conferenza stampa | “Ringrazio i medici che mi hanno

Bologna - Skov Olsen : «Mihajlovic mi ha detto di credere in me stesso» : L’attaccante del Bologna Skov Olsen commenta così la rete che ha permesso la rimonta ai danni del Napoli Il Bologna ribalta il risultato al San Paolo e strappa tre punti importantissimi contro il Napoli. A siglare la rete del momentaneo pareggio rossoblù è Andreas Skov Olsen: «Sono contento per il gol e per aver aiutato il Bologna a vincere. Il mio obiettivo è trovare più continuità, fare più gol e più assist». «Mihajlovic mi ha detto di ...

De Leo : “Non me la sento di sottolineare i demeriti del Napoli. Il Bologna è figlio di Mihajlovic” : Il vice allenatore del Bologna, De Leo ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria sul Napoli al San Paolo. “Il Napoli ha una struttura tecnica talmente preparata, che non me la sento di entrare nel merito e sottolineare i demeriti. Sottolineo quello che abbiamo fatto noi, non era facile ritrovare coesione dopo il gol subito. Siamo stati bravi ad accorciare le distanze sui loro centrocampisti. Non avevamo personalità per alzare il ...

Bologna - De Leo : «Questa squadra è figlia di Mihajlovic» : De Leo, collaboratore di Sinisa Mihajlovic, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Bologna sul Napoli Emilio De Leo, collaboratore di Mihajlovic, ha elogiato lo spirito combattivo del Bologna, che ha permesso alla squadra di rimontare contro il Napoli. Ecco sue parole in conferenza stampa. «Questa squadra è figlia del nostro allenatore, quindi si tende sempre ad osare. Il mister ci dice sempre che si può anche perdere, ma avendo ...

Il Bologna di Mihajlovic in campo col coraggio del suo guerriero : espugnato il San Paolo - Napoli ko 1-2 : Il Napoli paga le fatiche della Champions League, il Bologna ne approfitta trascinato in campo dal coraggio di Mihajlovic: splendida vittoria dei rossoblu al San Paolo E’ un Bologna coraggioso, contaminato dal suo guerriero numero 1, Sinisa Mihajlovic, quello sceso in campo oggi, per la sfida contro il Napoli valida per la 14ª giornata di Serie A. Nella conferenza stampa di venerdì, il tecnico serbo, tra una dedica ed un pianto ...

Bologna - Mihajlovic si commuove in conferenza stampa : “Ringrazio i medici che mi hanno supportato” : conferenza stampa Mihajlovic- Sinisa Mihajlovic, a quattro mesi dall’annuncio della sua malattia, ha convocato una conferenza stampa per fare il quadro del suo percorso di cure. Supportato dallo staff medico, il tecnico del Bologna, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti, per poi ricevere anche l’abbraccio caloroso dei suoi giocatori, arrivati in conferenza stampa dopo l’allenamento. Ecco […] L'articolo Bologna, ...

VIDEO – Bologna - Mihajlovic : “Ringrazio tutti di cuore - mi son rotto le palle di piangere!” : Sinisa Mihajlovic commosso, ha parlato in conferenza organizzata oggi a Bologna per raccontare il post trapianto midollo osseo Queste le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa: “In questi mesi difficili ho conosciuto dottori straordinari che ringrazio molto, mi hanno curato e supportato oltre che sopportato. Ho un carattere duro ma loro sono stati meravigliosi. Voglio ringraziare tutti di cuore, ho capito sin da subito che ...

FOTO Mihajlovic - tutte le immagini della conferenza stampa. Lacrime e commozione per l’allenatore del Bologna : Sinisa Mihajlovic ha tenuto una toccante conferenza stampa allo Stadio Dall’Ara, l’allenatore del Bologna ha deciso di raccontare la sua battaglia contro la lucemia e ha portato la sua testimonianza davanti ai giornalisti dopo i cicli di chemioterapia e un trapianto di midollo. Il tecnico serbo ha impressionato per la sua grinta, per la sua tenacia, per la sua combattività contro questo male e citando Vasco Rossi ha detto di essere ...

Ibrahimovic al Bologna? Mihajlovic spiega : “verrebbe per me - ma capisco che ci sono altre soluzioni” : Sinisa Mihajlovic ed il tanto chiacchierato rumors di mercato riguardante l’arrivo di Ibrahimovic al Bologna: le parole del tecnico serbo Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic con i medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna. Durante la conferenza stampa, oltre che del periodo di cure del tecnico serbo contro la leucemia, c’è stato modo di parlare anche di calcio, del Bologna e di ...

Mihajlovic : “Se Ibrahimovic viene al Bologna lo fa per me. E’ interessato…” : “Se viene, verrebbe per me e l’amicizia che ci lega”. E con questo Sinisa Mihajlovic rimette ampiamente il Bologna in pista per riportare Zlatan Ibrahimovic a gennaio in Italia. Il tecnico ne parla a margine della lunga conferenza stampa nella quale ha fatto il punto della sua malattia. E come al solito è chiarissimo: “Ci siamo parlati un mese fa e una decina di giorni fa. Vediamo quello che succede. Lui sicuramente è ...

Bologna - Mihajlovic si commuove in conferenza stampa : “Ringrazio i medici che mi hanno supportato” : conferenza stampa Mihajlovic- Sinisa Mihajlovic, a quattro mesi dall’annuncio della sua malattia, ha convocato una conferenza stampa per fare il quadro del suo percorso di cure. Supportato dallo staff medico, il tecnico del Bologna, visibilmente commosso, ha ringraziato tutti, per poi ricevere anche l’abbraccio caloroso dei suoi giocatori, arrivati in conferenza stampa dopo l’allenamento. Ecco […] L'articolo Bologna, ...

Bologna - tutta la commozione di Mihajlovic : “ho pianto per quattro mesi - mi sono rotto le palle di piangere” : L’allenatore del Bologna ha parlato in conferenza stampa per la prima volta dopo l’annuncio della sua malattia quattro mesi e mezzo dopo l’ultima volta, Sinisa Mihajlovic torna davanti alla stampa per parlare della propria malattia. L’allenatore del Bologna si presenta in conferenza stampa con il solito coraggio e la solita determinazione, mostrando con fierezza i segni di questo difficile percorso. Tano ...

Mihajlovic - la conferenza stampa in diretta dalle 11 : gli aggiornamenti sulla malattia del tecnico del Bologna : Importante conferenza stampa prevista per le 11 di venerdì 29 novembre, l’allenatore Sinisa Mihajlovic incontrerà i giornalisti per fare il punto sulla malattia, il tecnico serbo sta lottando contro la leucemia. Era il 13 luglio quando Mihajlovic annunciò di dover intraprendere la battaglia contro la leucemia acuta, una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del calcio, adesso farà il punto sulle sue condizioni di salute. Il 29 ...

Mihajlovic è un vero leone! Giorno di riposo annullato : il serbo in campo per dirigere l’allenamento del Bologna : Mihajlovic sempre più sorprendente: annullato il Giorno di riposo per dirigere l’allenamento del Bologna Sinisa Mihajlovic non smette di stupire: dopo la conclusione del terzo ciclo di cure, il trapianto di midollo e l’annuncio di una conferenza stampa con i medici, il tecnico serbo ha deciso di dimostrare ancora una volta il suo carattere da leone. Tano Pecoraro/LaPresse Mihajlovic ha infatti deciso di annullare il suo Giorno ...

Bologna – Mihajlovic fa il punto sul percorso delle sue cure : venerdì una conferenza stampa con i medici : Mihajlovic in conferenza stampa venerdì mattina insieme ai medici dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna Sinisa Mihajlovic prosegue il suo percorso di cure contro la leucemia. Domenica il tecnico del Bologna, come preannunciato, non si è seduto in panchina al Dall’Ara per la sfida contro il Parma per rimanere a casa con i suoi cari dopo la conclusione del terzo ciclo di cure ed il trapianto di midollo. Adesso Mihajlovic ...