Black Friday | Unieuro svela nuove offerte per console e giochi

Il Black Friday delle polemiche : come non farsi fregare dalle offerte ingannevoli : Nonostante il Black Friday abbia tanti sostenitori, quest'anno le polemiche sembrano essere maggiori degli elogi: dalle associazioni di consumatori fino al giornale di finanza Bloomberg, in molti considerano il venerdì nero "poco sostenibile" per diversi motivi. Per sopravvivere al pomeriggio del Black Friday e non farsi fregare da sconti ingannevoli, ecco alcune regole e una guida alle offerte verificate, su siti sicuri.Continua a leggere

Nel Black Friday di GearBest impazzano le offerte Xiaomi e Amazfit : Ci sono tantissimi prodotti Xiaomi e Amazfit nel Black Friday di GearBest, iniziato da qualche giorno ma che sta entrando decisamente nel vivo oggi.

Ecco gli smartphone più venduti durante il Black Friday di Amazon : Ecco quali sono gli smartphone più venduti di questo Black Friday di Amazon

Samsung partecipa al Black Friday con uno sconto del 25% su tutto il negozio online : Anche Samsung partecipa al Black Friday e lo fa lanciando un codice sconto del 25% che permette di acquistare in offerta praticamente tutti i prodotti disponibili sul suo shop online.

Dai saldi al Black Friday - come l’ecommerce ha cambiato le abitudini di acquisto : L’appuntamento con i ribassi post Thanksgiving è arrivato in Italia con gli sconti del Cyber Monday proposti dalle piattaforme online. E i retailer l’hanno sfruttato come occasione per dare una spinta alle vendite pre-natalizie, a fronte di un mercato da anni in stallo. Ma cominciano i primi boicottaggi in nome della sostenibilità.

Sky - Soundbox e abbonamenti scontati per il Black Friday : Il Black Friday è ormai arrivato e anche in Italia sono in tantissimi ad approfittare di questa occasione per fare acquisti a prezzo decisamente più conveniente. E Sky ha voluto così inserirsi in questa iniziativa offrendo la possibilità di acquistare la Soundbox o di sottoscrivere l'abbonamento a condizioni più vantaggiosi. Per tutto il weekend (fino […]

Persino Bloomberg critica il Black Friday : La testata – notoriamente pro-business – spiega che le ragioni per farne a meno non sono soltanto ambientali ma anche economiche

Amazon Black Friday 2019 - tutti gli sconti sugli album internazionali da Shawn Mendes a Imagine Dragons : Gli album internazionali sono scontati con Amazon Black Friday 2019. La settimana dedicata agli sconti sta per concludersi, ma c'è ancora occasione per accedere alle offerte dedicate alla musica. L'EP di Billie Eilish scontato con il Black Friday Amazon 2019 Partiamo dall'EP di debutto di Billie Eilish, Don't Smile At Me. Il disco è stato rilasciato nel 2017 e rappresenta la prima prova sulla lunga distanza della giovanissima artista che ...

Wind fa un bel regalo ad alcuni già clienti in occasione del Black Friday : In occasione del Black Friday, Wind regala 10 GB gratis per una settimana o 20 GB gratis per un mese ad alcuni già clienti. E voi siete tra i fortunati?

Milano - i gretini in piazza contro il Black Friday : Valentina Dardari Nella giornata di oggi il Black Friday e il Block Friday si scontrano. In Italia cortei in diverse città. A livello globale circa 2,500 quelle coinvolte Questo venerdì, 29 novembre 2019, verrà ricordato come il giorno in cui il Black Friday e il Block Friday si incontrano. O meglio, si scontrano. Già, perché alcuni decideranno di iniziare proprio oggi la corsa ai regali di Natale, per aggiudicarsi lo sconto ...

Il Black Friday dell'ambiente : in piazza con gli studenti anche le "sardine" : Il giorno degli sconti "svuota-magazzini" è preso di mira dal movimento ambientalista Fridays For Future perché specchio di...

Black Friday 2019 - le migliori offerte per una casa più smart : Il Black Friday 2019 è cominciato e può essere l'occasione giusta per cominciare a rendere smart la nostra casa. Abbiamo visto frigoriferi parlanti, robot domestici e speaker da salotto intelligenti; ma non si tratta più di semplici elettrodomestici smart che ti aiutano nelle faccende di casa facendoti risparmiare qualcosa in bolletta, d2019;ora in poi i nuovi device puntano a farci vivere meglio in casa. In tutti i sensi: ...

Black Friday 2019 : offerte tecnologia - smartphone e pc. I migliori : È finalmente giunto l'attesissimo Black Friday 2019: tantissimi gli oggetti tecnologici in vendita a un prezzo conveniente su Amazon. Black Friday 2019: offerte Amazon 28 novembre e migliori occasioni Black Friday: smartphone e pc a prezzo conveniente Gli smartphone a prezzo scontato che si possono trovare su Amazon in questo Black Friday 2019: Huawei P30 Lite, 128Gb ...

Comiso - airport Black Friday : Comiso, airport Black Friday. E’ quanto si legge in una nota della Sezione Lega Salvini del Comune di Comiso e Pedalino.