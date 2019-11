Bis! Tutto vero | è proprio Belen | con l’entusiasmo a mille | a dare il grande annuncio

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 29 novembre 2019) Dopo l’inaugurazione di sabato 23 novembre a Milano del loro Sister Market, le sorelle Rodriguez,e Cecilia, 35enne la prima e 29enne la seconda, continuano a impegnarsi nel loro progetto di solidarietà e beneficenza, che le ha viste allestire un delizioso e insperato mercatino pieno dei loro vestiti, delle loro scarpe e delle loro borse.per una buona causa: l’iniziativa benefica ha raccolto unconsenso e una folla di fan e curiosi ha affollato il mercatino, lasciando in pochissimo tempo gli scaffali vuoti. Parte delle vendite e del guadagno andrà ai bambini del Centro Maria Letizia Verga di oncoematologia pediatrica presso l’ospedale San Gerardo di Monza. Sorrisi a profusione per tutti, l’aria era delle migliori e non poteva che riscuotere unsuccesso. Adesso per le sorelle argentine non può che essere una strada ben spianata, per permettere ...

