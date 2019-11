Bimbo malato e abbandonato a Torino | “Per Giovannino raccolti 12mila euro È stabile”

"Lasciatelo morire - basta chiedere soldi" : insulti shock ai genitori di un Bimbo malato : La famiglia del piccolo ha lanciato una raccolta fondi per trovare i soldi necessari a pagare le cure. Qualcuno ha lasciato...

Torino : numerose richieste di adozione per il Bimbo malato abbandonato dai genitori : Ha destato grande emozione la storia di Giovannino, il bimbo di quattro mesi colpito da Itteriosi Arlecchino, una rara ed inguaribile malattia della pelle, che colpisce sin dalla nascita e mette a repentaglio la vita dei piccoli che ne sono affetti. Il padre e la madre del bambino, che avevano utilizzato la fecondazione assistita – non eterologa come si era inizialmente detto, ma con i loro stessi gameti – una volta saputo del male che ...

Gara di solidarietà per adottare Giovannino - il Bimbo malato abbandonato in ospedale dai genitori : Giovannino, un bambino di tre mesi affetto da Ittiosi Arlecchino, patologia così rara da colpire non più di un neonato su un milione, è ricoverato all'ospedale Sant'Anna di Torino, dove è stato "abbandonato" dai genitori. Il primario del reparto di ginecologia ed ostetricia: "La loro stata una scelta molto sofferta, dettata forse anche dalla paura delle spese da affrontare. Però gli hanno donato la vita, ora noi gli troveremo una ...

Bimbo malato di tumore al cuore si sveglia dal coma e sorride a suo padre : Michael Labuschagne, un bambino di appena dieci mesi, sette mesi fa è stato messo in coma farmacologico dai medici che avevano avvertito i genitori che molto probabilmente non sarebbe mai riuscito a risvegliarsi. Il piccolo invece ce l'ha fatta e presto potrebbe essere operato al cuore negli Stati Uniti.Continua a leggere

Raccoglie 150mila euro di fondi per il figlio malato e li spende con le prostitute. Il Bimbo muore a 2 anni : Prende i 150mila euro donati per il figlio malato e li spende per divertirsi in un festino hard: e il bambino muore a 2 anni. Una storia choc che viene dal Brasile, dove il piccolo Joao Miguel Alves,...

