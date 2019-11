Biathlon | parte la Coppa del Mondo a Oestersund | confermate le formazioni azzurre in gara

Biathlon - Coppa del Mondo Oestersund 2019 : startlist e partecipanti staffetta mista a coppie. Programma - orari e tv : Si inizia a sciare e sparare ad Oestersund, in Svezia, per la Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon, dove domani, sabato 30 novembre, a partire dalle ore 13.10 è in Programma la staffetta mista a coppie: per l’Italia saranno in gara Federica Sanfilippo e Thomas Bormolini. Di seguito il Programma completo della staffetta mista a coppie della Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon di Oestersund con l’orario e la startlist. ...