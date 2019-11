Berloni | l’azienda pesarese di cucine messa in liquidazione dopo la ‘ristrutturazione’

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 novembre 2019) Conti in attivo e fatturati in crescita, ma 85 dipendenti dello storico marchio diitaliane,Group Srl, rischiano il posto. L’azienda ha comunicato ai sindacati laindella società. I lavoratori sono in sciopero davanti ai cancelli della fabbrica, dove si è presentato anche il sindaco Matteo Ricci. “Per noi è inspiegabile. Manifestiamo la necessità di aprire un tavolo con l’impresa e chiediamo l’intervento del Comune di Pesaro e della Regione Marche, con cui sono già in corso contatti – spiega il segretario provinciale Fillea Cgil, Giuseppe Lograno – Speriamo di conoscere prima possibile il nome del liquidatore incaricato, al quale richiedere il progetto di un nuovo piano industriale, poiché è impensabile venga perso in questo modo un capitale umano e aziendale ancora in crescita”. Per il sindacalista è ...

