Belen su Netflix | l' attacco di Simona Izzo | «Rassegnatevi | ha il lato B più bello del

Belen : "Sto per realizzare un sogno : una serie per Netflix. Mi ispiro a Meryl Streep. Sanremo ha consacrato la mia carriera" : La notizia arriva dalle colonne di una rivista argentina, Las Rosas. Belen Rodirguez sta per realizzare il suo sogno: ”È un progetto che sto completando. Una serie su Netlfix”. E per farlo si ispira a uno dei suoi miti personali: “Meryl Streep mi fa impazzire, mi è sempre piaciuta. Mi ha sempre ispirato il coraggio e la libertà”.Non solo un pensiero al futuro ma anche al passato. “La mia ...

