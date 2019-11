Beautiful | RIDGE molla BROOKE? Intanto bacia SHAUNA | anticipazioni USA

Beautiful - anticipazioni Usa 2-6 dicembre : Ridge fa preparare i documenti per il divorzio : Saranno tempi duri quelli che attenderanno la famiglia Logan nelle puntate americane di Beautiful in onda dal 2 al 6 dicembre. In tale periodo, infatti, Brooke si troverà ad affrontare le conseguenze delle sue azioni ovvero del segreto tenuto con Ridge sulla presunta morte di Thomas. Lo stilista non potrà perdonare la moglie per l'accaduto e si presenterà da lei con i documenti per il divorzio. Prima della firma, però, le farà un'ultima e ...

Beautiful puntate America : dopo l’addio - Ridge fa una richiesta a Brooke : Anticipazioni Americane Beautiful: Ridge fa un’inaspettata richiesta a Brooke Nel corso delle prossime puntate Americane di Beautiful, Ridge farà una particolare richiesta a Brooke. Ciò accadrà dopo il doloroso addio che avviene per la coppia. Scendendo nel dettaglio, l’amministratore delegato della Forrester Creations decide di chiudere la sua storia d’amore con la Logan. Per lo […] L'articolo Beautiful puntate America: ...

Beautiful anticipazioni americane - l'annuncio di Ridge a Brooke : 'Ti amo ma è finita' : La puntata di Beautiful trasmessa ieri, 26 novembre, era particolarmente attesa dai telespettatori americani, ansiosi di scoprire quale sarebbe stato l'epilogo del confronto tra Ridge e Brooke. Quest'ultima, sollecitata da Thomas a dire la verità, ha informato il marito delle recenti vicissitudini del ragazzo e del timore che lui fosse morto dopo la caduta nella vasca dell'acido (che in realtà era solo una soluzione detergente). L'incredibile ...

Beautiful - anticipazioni americane : Ridge perdonerà Brooke solo se lei accetterà Thomas : Il ritorno di Thomas dall'oltretomba non sarà motivo di pace e serenità nelle prossime puntate americane di Beautiful. Al contrario, sarà questo il punto di partenza per nuove ed interessanti dinamiche che non riguarderanno soltanto il rampollo Forrester e il suo rapporto con Hope. Ad essere coinvolti nel segreto della caduta nell'acido si troveranno anche Brooke e Ridge. Quest'ultimo, infatti, non sarà affatto felice che la moglie gli abbia ...

Beautiful - trame Usa : Quinn vede Ridge e Shauna baciarsi - Liam torna a lavorare con Bill : torna l'appuntamento con le notizie su Beautiful, la soap opera tra le più amate dal pubblico italiano. Le trame delle puntate in onda dal 25 al 29 novembre negli Usa, rivelano che Ridge Forrester, sempre più in crisi con Brooke Logan, si scambierà un bacio appassionato con Shauna Fulton davanti a Quinn Fuller. Liam Spencer, invece, tornerà a lavorare insieme a Bill e Wyatt nell'azienda di famiglia. Beautiful: Ridge e Brooke sull'orlo del ...

Anticipazioni Beautiful America : Thomas potrebbe ricattare Brooke - Ridge va via di casa : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le puntate Americane della soap opera Beautiful, che continua ad ottenere un grande successo di ascolti con la messa in onda su Canale 5. Le trame dei nuovi episodi ruoteranno soprattutto intorno al caso di Thomas, che è stato spinto dalla ringhiera da parte di Hope, la quale ha preferito non confessare a nessuno l'accaduto tranne che a sua madre. Thomas, però, non è morto ...

Beautiful - anticipazioni americane 25-29 novembre : Shauna sorprende Ridge con un bacio : Le trame americane di Beautiful hanno subito diversi rallentamenti negli ultimi giorni a causa di cancellazioni dovute a sport e politica. Saranno previste ulteriori novità nella programmazione dal 25 al 29 novembre quando ci saranno due sospensioni, in occasione del giorno del Ringraziamento e, successivamente, per trasmettere una partita di football. A farne le spese saranno le dinamiche della soap, proprio in un periodo particolarmente ...

Beautiful - trame Usa : Ridge crede di non essere stato un buon padre per Steffy e Thomas : Torna l'appuntamento con le notizie di Beautiful, la soap opera scritta da Bradley Bell trasmessa per la prima volta il 23 marzo 1987 sulla Cbs. Le trame in onda a metà novembre negli Usa, rivelano che Ridge Forrester attraverserà un periodo buio dopo il fallimento del suo matrimonio con Brooke. Lo stilista, infatti, scoprirà tutte le malefatte di suo figlio Thomas, tanto da confidare a Steffy di sentirsi in colpa per averli abbandonati nel ...

Beautiful Anticipazioni Americane : La terribile rivelazione di Hope a Ridge : "Thomas è morto!" : Il Forrester scoprirà dei disdicevoli programmi di suo figlio - Douglas in cambio di sesso con la Logan -ma anche del tragico incidente che l'ha condotto alla morte!

Anticipazioni Beautiful dal 23 al 29 novembre : l'inaspettato ritorno a casa di Bridget : Tra le soap opera più amate del primo pomeriggio di Canale 5 vi è sicuramente Beautiful, che giorno dopo giorno attira l'attenzione di un pubblico sempre più vasto di spettatori. Le Anticipazioni sulle nuove puntate che andranno in onda a partire dal 23 novembre in prima visione assoluta rivelano che riguardano la bella Maya, la quale decide di confessare a Brooke ma anche ai suoi genitori, che intende chiudere la relazione con Rick. I due, ...

Anticipazioni americane Beautiful : Ridge decide di chiudere il matrimonio con Brooke : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane della soap opera Beautiful. Gli sceneggiatori continuano a costruire una trama decisamente ricca di colpi di scena e di grandi novità che vede tra i protagonisti l'amatissima coppia composta da Ridge e Brooke. I due da un po' di tempo stanno affrontando una difficile situazione dal punto di vista sentimentale e vedremo che nel corso dei prossimi ...

Beautiful puntate America : il commovente addio tra Ridge e Brooke : Anticipazioni Americane Beautiful: il doloroso addio tra Ridge e Brooke Nel corso delle puntate di Beautiful, in onda questa settimana in America, i telespettatori assisteranno al commovente addio tra Ridge e Brooke. In lacrime, l’amministratore delegato della Forrester Creations decide di mettere fine alla sua storia d’amore con la Logan. Un duro momento per i […] L'articolo Beautiful puntate America: il commovente addio tra ...

Anticipazioni Beautiful - puntate americane : Shauna trascorre il Ringraziamento con Ridge : Sarà un Ringraziamento diverso dal solito quello che attenderà i protagonisti di Beautiful a causa dei continui scontri tra alcuni membri delle famiglie Forrester e Logan. Nelle prossime puntate, infatti, Brooke fermerà Hope appena prima che lei riesca a svelare il segreto sulle sorti di Thomas, dopo la sua caduta nel contenitore dell'acido. E anche se il rampollo Forrester ricomparirà davanti alla ex moglie proprio quando lei penserà di averlo ...

Beautiful - spoiler Usa : Ridge lascia Brooke - Thomas medita vendetta contro Hope : Gli spoiler delle puntate di Beautiful trasmesse dal 18 al 22 novembre negli Usa, rivelano che Thomas dichiarerà guerra ad Hope Logan, rea di avergli sottratto Douglas con l'inganno. Ridge Forrester, invece, deciderà di troncare la relazione con Brooke dopo aver scoperto le sue menzogne. Beautiful, puntate americane: Hope in crisi Importanti colpi di scena cattureranno l'attenzione dei telespettatori dello sceneggiato americano. Le anticipazioni ...