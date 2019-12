Beach soccer | Mondiali 2019 | semifinale Italia-Russia Programma | orari e tv

oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019) Appuntamento con la storia fissato per sabato 30 novembre alle ore 20.15 per la Nazionalena diguidata dal Commissario Tecnico Emiliano Del Duca, che affronterà la temibilenella primadel Campionato del Mondoin corso di svolgimento nella capitale paraguaiana di Asunción. Gli azzurri hanno chiuso al comando il gruppo B grazie alle vittorie su Tahiti e Messico per poi battere in extremis la Svizzera ai quarti di finale, mentre i russi nel loro percorso si sono fatti sorprendere dagli Emirati Arabi Uniti arrivando secondi nel gruppo C (dietro al Senegal) riscattandosi però ai quarti con la vittoria per 4-3 sui favoriti brasiliani. Ladel Mondialeditra, insabato 30 novembre alle ore 20.15ne, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Collection ed in diretta streaming su Sky Go con ...

Eurosport_IT : Manita per Gabriele #Gori , un gol di Zurlo.. e l’Italia passa ai quarti di finale ai Mondiali di Beach Soccer! ???… - zazoomblog : LIVE Italia-Svizzera 5-4 Mondiali beach soccer 2019 in DIRETTA: azzurri in semifinale con una rete di Zurlo all’ult… - soshosbea : Ma quanto cazzo è divertente il beach soccer -