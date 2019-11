Beach Soccer | Mondiali 2019 | l’Italia domani cerca l’ingresso in finale contro la Russia

Fonte : oasport

(Di venerdì 29 novembre 2019), sabato 30 novembre, alle ore 20.15 italiane, la Nazionale diper la quarta volta nella storia disputerà il penultimo atto dei: l’Italia affronterà la, che ha superato,ogni pronostico, il Brasile nei quarti di, vincendo in rimonta per 4-3. Rimonta riuscita anche agli azzurri ai quarti al cospetto della Svizzera, sconfitta per 5-4: italiani e russi arrivano alla seminon da imbattuti, avendo perso entrambe una partita nella fase a gironi, rispettivamenteUruguay ed Emirati Arabi Uniti. Non c’è spazio però per pensare al passato: c’è unairidata da cogliere. L’Italia si affiderà ancora una volta alla vena realizzativa di Emmanuele Zurlo, autore nel complesso di 112 gol in Nazionale, dei quali otto in questa rassegna (tripletta nei quarti), sui 26 complessivi dell’attacco italiano, il più ...

