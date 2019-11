Beach Soccer | Mondiali 2019 | la Russia batte il Brasile e raggiunge l’Italia in

Beach Soccer - Mondiali 2019 : Italia-Svizzera 5-4 - Zurlo trascina gli azzurri in semifinale con una tripletta ed il gol decisivo allo scadere : È semifinale! La Nazionale italiana di Beach soccer sconfigge la Svizzera al termine di una partita al cardiopalma e vola tra le prime quattro squadre del Campionato del Mondo 2019 in corso di svolgimento ad Asunción, in Paraguay. Gli azzurri guidati dal C.T. Emiliano Del Duca si sono ritrovati sull’orlo del baratro ma hanno reagito alla grande ribaltando le sorti dell’incontro ed evitando i tempi supplementari con la rete del ...

Beach Soccer - Mondiali 2019 : semifinale Italia-Russia. Programma - orari e tv : Appuntamento con la storia fissato per sabato 30 novembre alle ore 20.15 per la Nazionale italiana di Beach soccer guidata dal Commissario Tecnico Emiliano Del Duca, che affronterà la temibile Russia nella prima semifinale del Campionato del Mondo 2019 in corso di svolgimento nella capitale paraguaiana di Asunción. Gli azzurri hanno chiuso al comando il gruppo B grazie alle vittorie su Tahiti e Messico per poi battere in extremis la Svizzera ai ...

LIVE Italia-Svizzera 5-4 - Mondiali Beach Soccer 2019 in DIRETTA : azzurri in semifinale con una rete di Zurlo all’ultimo secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] Fine della partita! L’Italia passa e va in semifinale battendo la Svizzera 5-4. 0.01 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Zurloooooooooooooooooooooooooooooooo, al suono della SIRENA, Zurlo in girata riesce a bucare il portiere totalmente sorpreso, Italia-Svizzera 5-4. 0.35 Ramacciotti bacia il palo con un tiro da dentro l’area. 1′ PALO! ...

Sky Sport Mondiale Beach Soccer (diretta) Quarti - Palinsesto e Telecronisti : Organizzato dalla FIFA, è partita in Paraguay la decima edizione della FIFA Beach Soccer World Cup. Saranno 32 i match in totale, tutti in programma nella capitale Asuncion; 16 le nazioni rappresentate, suddivise in 4 gruppi da 4 squadre ciascuno. La prima fase a gironi si svolgerà dal 21 al 26 novembre, poi i Quarti di finale (28 novembre), le due semifinali (30 novembre) e le finali 3°/4° posto e per il titolo...

Italia-Svizzera - Mondiali Beach Soccer 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi, giovedì 28 novembre, l’Italia affronterà la Svizzera nel match valido per i quarti di finale della seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di beach soccer. Nella rassegna in corso in Paraguay il fischio d’inizio della sfida è fissato per le ore 23.25 italiane. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della sfida dei quarti di finale dei Mondiali di beach soccer. L’incontro sarà ...

Tabellone Mondiali Beach Soccer 2019 : tutti gli accoppiamenti e i possibili incroci verso la finale : Ad Asuncion (Paraguay) stanno per entrare nel vivo i Mondiali 2019 di beach soccer, si è conclusa la fase a gironi e si è delineato il Tabellone della fase a eliminazione diretta che scatterà con i quarti di finale in programma giovedì 28 novembre. Le migliori otto squadre del Pianeta sono pronte ad affrontarsi nei primi confronti da dentro o fuori, si preannuncia grande spettacolo e si incomincia a fare tremendamente sul serio nella corsa verso ...

Beach Soccer - Mondiali 2019 : il calendario dai quarti alla finale. Date - programma - orari e tv : I Mondiali 2019 di Beach soccer, in corso di svolgimento ad Asuncion (Paraguay), entrano nel vivo. Si è delineato il tabellone della fase a eliminazione diretta, si parte con i quarti di finale in programma giovedì 28 novembre e poi weekend con le semifinali in scena sabato 30 novembre e le finali previste per domenica 1° dicembre. Le due parti del tabellone sembrano essere sbilanciate visto che le super potenze non sono distribuite equamente ...

Beach Soccer - Mondiali 2019 : il Brasile travolge la Nigeria - vincono Russia e Portogallo. Definiti i quarti di finale : Ad Asuncion (Paraguay) si è conclusa la fase a gironi dei Mondiali 2019 di Beach soccer e si è definito il tabellone della fase a eliminazione diretta che scatterà domani con i quarti di finale (l’Italia, prima nel suo girone, incrocerà la Svizzera). Tutto secondo pronostico nelle ultime quattro partite del programma, spicca la goleada del Brasile contro la malcapitata Nigeria: i Campioni del Mondo si sono imposti con un roboante 12-2 e ...

Beach Soccer - Mondiali 2019 : il possibile tabellone dell’Italia dai quarti di finale. C’è il Brasile all’orizzonte! : L’Italia può proseguire la propria avventura ai Mondiali 2019 di Beach soccer che si stanno disputando sulla sabbia di Asuncion (Paraguay), gli azzurri hanno travolto il Messico per 6-2 nell’ultima partita della fase a gironi e si sono qualificati ai quarti di finale con il primo posto in classifica. La nostra Nazionale aveva brillato all’esordio travolgendo a sorpresa Tahiti (vice campioni del mondo) e poi era crollata sotto i ...

Beach Soccer - Mondiali 2019 : l’Italia passa come prima del girone! Vittoria con beffa per Tahiti - fuori per un gol : L’Italia vola ai quarti di finale ai Mondiali 2019 di Beach soccer e lo fa come prima classificata del gruppo B. La nostra Nazionale ha sconfitto il Messico per 6-2 nell’ultimo match del girone andato in scena nella serata di ieri e la Vittoria di Tahiti contro Uruguay nella notte ha regalato il primo posto agli azzurri che passano il turno insieme all’Uruguay mentre Tahiti viene clamorosamente eliminata. I vice campioni del ...

