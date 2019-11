Beach soccer | Emiliano Del Duca dopo la vittoria contro la Svizzera | “Questo gruppo ha

Italia-Russia - orario e data Semifinale Mondiali Beach soccer 2019 : programma - tv e streaming : Domani, sabato 30 novembre alle ore 20.15, la Nazionale italiana di beach soccer guidata dal CT Emiliano Del Duca affronterà la temibile Russia nella prima Semifinale del Campionato del Mondo 2019 in corso di svolgimento nella capitale paraguaiana di Asunción. Gli azzurri hanno chiuso al comando il gruppo B grazie alle vittorie su Tahiti e Messico per poi battere all’ultimo secondo la Svizzera ai quarti di finale, mentre i russi hanno ...

Mondiali Beach soccer – Apoteosi Italia - Svizzera battuta all’ultimo secondo : decisiva la tripletta di Zurlo : L’attaccante Italiano segna ad un secondo dalla fine il gol del definitivo 5-4 che spalanca all’Italia le porte della semifinale L’Italia c’è e centra l’accesso alle semifinali del Mondiale di Beach Soccer, in corso di svolgimento in Paraguay. Una vittoria soffertissima quella ottenuta contro la Svizzera, arrivata a un secondo dalla fine grazie alla rete decisiva di Emmanuele Zurlo. Ci pensa l’attaccante ...

VIDEO Italia-Svizzera 5-4 - Mondiali Beach soccer 2019 : gli highlights del successo degli azzurri ad Asuncion : Una superba prestazione di Emmanuele Zurlo (tripletta) regala il successo all’Italia nei quarti di finale dei Mondiali 2019 di beach soccer ad Asuncion (Paraguay). Gli uomini di Emiliano Del Duca hanno conquistato la vittoria, rimontando da una condizione di svantaggio contro la Svizzera e spuntandola sul filo di lana. Un risultato che proietta gli azzurri in semifinale, dove vi sarà la Russia. Di seguito gli highilights del match: VIDEO ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : il tabellone delle semifinali. Calendario - orari - programma e tv : Domani, sabato 30 novembre, sulla sabbia di Asuncion (Paraguay), andranno in scena le semifinali dei Mondiali 2019 di Beach soccer. A giocarsi l’ambito accesso alla finale vi sarà anche l’Italia di Emiliano Del Duca. La Nazionale si è imposta nei quarti di finale contro la Svizzera e si è meritata il pass per il penultimo atto. Sulla strada dei nostri portacolori ci sarà la Russia, che un po’ a sorpresa ha sconfitto i campioni ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : la Russia batte il Brasile e raggiunge l’Italia in semifinale. Avanza il Portogallo - ko l’Uruguay : L’Italia di Emiliano Del Duca centra un importante obiettivo e si qualifica alle semifinali dei Mondiali 2019 di Beach Soccer di scena ad Asuncion (Paraguay). Gli azzurri hanno piegato 5-4, al termine di un incontro sul filo del rasoio, la Svizzera. Per gli azzurri, ora, vi sarà l’incrocio con la Russia che, un po’ a sorpresa, ha sconfitto 4-3 i campioni del mondo del Brasile. Non è bastata la doppietta di Rodrigo e la ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : Italia-Svizzera 5-4 - Zurlo trascina gli azzurri in semifinale con una tripletta ed il gol decisivo allo scadere : È semifinale! La Nazionale italiana di Beach soccer sconfigge la Svizzera al termine di una partita al cardiopalma e vola tra le prime quattro squadre del Campionato del Mondo 2019 in corso di svolgimento ad Asunción, in Paraguay. Gli azzurri guidati dal C.T. Emiliano Del Duca si sono ritrovati sull’orlo del baratro ma hanno reagito alla grande ribaltando le sorti dell’incontro ed evitando i tempi supplementari con la rete del ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : semifinale Italia-Russia. Programma - orari e tv : Appuntamento con la storia fissato per sabato 30 novembre alle ore 20.15 per la Nazionale italiana di Beach soccer guidata dal Commissario Tecnico Emiliano Del Duca, che affronterà la temibile Russia nella prima semifinale del Campionato del Mondo 2019 in corso di svolgimento nella capitale paraguaiana di Asunción. Gli azzurri hanno chiuso al comando il gruppo B grazie alle vittorie su Tahiti e Messico per poi battere in extremis la Svizzera ai ...

LIVE Italia-Svizzera 5-4 - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : azzurri in semifinale con una rete di Zurlo all’ultimo secondo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE [embedit snippet=”adsense-articolo”] Fine della partita! L’Italia passa e va in semifinale battendo la Svizzera 5-4. 0.01 GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, Zurloooooooooooooooooooooooooooooooo, al suono della SIRENA, Zurlo in girata riesce a bucare il portiere totalmente sorpreso, Italia-Svizzera 5-4. 0.35 Ramacciotti bacia il palo con un tiro da dentro l’area. 1′ PALO! ...

LIVE Italia-Svizzera - Mondiali Beach soccer 2019 in DIRETTA : quarti di finale in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera quarti di finale del mondiale 2019 di beach soccer, l’Italia insegue il sogno della semifinale. In Paraguay, il mondiale di beach soccer si appresta a vivere i momenti più emozionanti. La selezione italiana, infatti, sta vivendo un ottimo momento di forma. Trascinati dal proprio uomo chiave, Gabriele Gori, autore di cinque ...

Italia-Svizzera - Mondiali Beach soccer 2019 oggi : orario d’inizio e come vederla in tv : oggi, giovedì 28 novembre, l’Italia affronterà la Svizzera nel match valido per i quarti di finale della seconda fase ad eliminazione diretta dei Mondiali di beach soccer. Nella rassegna in corso in Paraguay il fischio d’inizio della sfida è fissato per le ore 23.25 italiane. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari della sfida dei quarti di finale dei Mondiali di beach soccer. L’incontro sarà ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : l’Italia sfida la Svizzera nei quarti di finale. Gli azzurri si affidano alla vena realizzativa di Gori : L’Italia è pronta ad affrontare la Svizzera nei quarti di finale di Coppa del Mondo di Beach soccer. Gli azzurri vengono da un girone di qualificazione abbastanza convincente con due vittorie nette contro Messico e Tahiti e la sconfitta di misura patita per mano dell’Uruguay. Sarà una partita molto interessante anche perchè ben nove dei giocatori rossocrociati militano nel nostro campionato. Quella tra Italia e Svizzera nel Beach ...

Tabellone Mondiali Beach soccer 2019 : tutti gli accoppiamenti e i possibili incroci verso la finale : Ad Asuncion (Paraguay) stanno per entrare nel vivo i Mondiali 2019 di beach soccer, si è conclusa la fase a gironi e si è delineato il Tabellone della fase a eliminazione diretta che scatterà con i quarti di finale in programma giovedì 28 novembre. Le migliori otto squadre del Pianeta sono pronte ad affrontarsi nei primi confronti da dentro o fuori, si preannuncia grande spettacolo e si incomincia a fare tremendamente sul serio nella corsa verso ...