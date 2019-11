Fonte : romadailynews

(Di venerdì 29 novembre 2019)– “Il botta e risposta attualmente in corso tradi, ovvero tra i partiti che oggi governano insieme a Palazzo Chigi, e’ del tutto controproducente per il territorio regionale e per la citta’ di”. “Questo atteggiamento ci lascia, denota un’assenza di programmazione e soprattutto una mancanza di maturita’ politica, amministrativa e istituzionale da parte di coloro che, ormai da anni, detengono ruoli apicali di responsabilita’ e avrebbero dovuto organizzare al meglio il servizio di raccolta e smaltimento dei”. “Le province del, esempio di virtuosismo gestionale, sono stanche di sopperire all’incapacita’ di”. Lo dichiara in una nota il senatore Francesco, responsabile nazionale Agricoltura di Forza Italia. L'articolo: ...

romadailynews : Battistoni: basiti da teatrino Comune Roma-Regione Lazio su #rifiuti: Roma – “Il botta e… -