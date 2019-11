Basket | Serie A 2019-2020 | la presentazione dell’11^ giornata La Virtus Bologna ospita

Basket - Calendario undicesima giornata Serie A : orari - programma - tv e streaming : Si giocherà nel weekend in arrivo l’undicesima giornata della Serie A di Basket, che inizia a sentire l’odore della lotta per le Final Eight di Coppa Italia. Si parte con l’anticipo del sabato tra Trento e Brindisi, con gli ospiti che cercano di mantenere la seconda posizione solitaria in classifica. Il mezzogiorno della domenica è affidato a Varese e Roma, match che in un passato nemmeno troppo lontano era un prima contro terza. Trieste e ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7^ giornata di Serie A1. Sugli scudi Costanza Verona e Valentina Bonasia - exploit per la baby Matilde Villa : La settima giornata della Serie A1 di Basket femminile ha regalato tante emozioni e una grande sorpresa, il successo di Vigarano sul campo della capolista Ragusa, unica squadra ancora imbattuta fino a ieri. Sono numerose le giocatrici italiane che si sono messe in evidenza nelle sette partite del weekend, tra cui alcune giovanissime. Dati alla mano, andiamo ad analizzare le loro prestazioni. La performance più completa in ...

Basket - i migliori italiani della decima giornata di Serie A : Fontecchio e Aradori trascinano Reggio Emilia e Fortitudo Bologna. Brescia e Treviso - blocchi azzurri : giornata piuttosto intensa, quella per gli italiani nella Serie A di Basket nella decima giornata. Diversi sono stati i protagonisti, in un modo o nell’altro, del weekend. Andiamo a scoprirli. Se vogliamo andare a cercare le performance italiane intese come collettivo, ci sono due esempi molto chiari, quelli di Brescia e Treviso. La Germani, in un’inedita maglia rosa per celebrare la giornata contro la violenza sulle donne, si è resa ...

Basket - 10^ giornata Serie A 2019-2020 : Venezia supera Trento - la Fortitudo vince al supplementare con Cantù : Si è chiusa la decima giornata della Serie A di Basket con i due posticipi della domenica sera. Importante successo della Reyer Venezia, che ha superato in casa la Dolomiti Energia Trento per 79-69. Una vittoria che permette alla squadra di De Raffaele di aggiungersi al gruppone a dieci punti e di continuare la sua rincorsa alle Final Eight di Coppa Italia; mentre Trento resta attardata, subendo la seconda sconfitta consecutiva. Una ...

LIVE Cantù-Fortitudo Bologna 82-84 - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : rimonta e vittoria all’overtime per gli emiliani nel segno di Aradori! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITA! Fortitudo Bologna batte Cantù 84-82. 82-84 Il tiro della disperazione di Clark è cortissimo, la Fortitudo può esultare! 82-84 LEUNEEEEEEN!!! Il lungo bolognese si prende la linea di fondo sorprendendo tutti, due di vantaggio per la Fortitudo quando mancano solo 10 ...

VIDEO Serie A Basket - Olimpia Milano-Sassari 90-78 : highlights e sintesi. Nedovic e Scola protagonisti nel successo milanese : L’Olimpia Milano fa suo il big match della decima giornata della Serie A di basket contro il Banco di Sardegna Sassari per 90-78. Un successo che permette all’Armani Exchange di raggiungere in classifica proprio la Dinamo. Una sfida che si è decisa solamente negli ultimi minuti, quando è arrivato l’allungo decisivo di una Milano priva di Ettore Messina, fermato dall’influenza. Fondamentali le triple di Nemanja Nedovic, che mette ...

Risultati Serie A Basket – Brindisi resta in scia della Virtus Bologna - sorrisi per Treviso e Venezia : la Fortitudo si impone all’overtime : Termina la decima giornata del campionato di Serie A di Basket, tutti i Risultati delle gare disputate oggi La decima giornata del campionato di Serie A di Basket regala emozioni e colpi di scena, rendendo avvincente la lotta per definire l’inseguitrice della Virtus Bologna. Alle spalle degli emiliani resta Brindisi, che vince con ampio margine la sfida contro Pistoia, imponendosi con il risultato di 100-67. Grande prestazione ...

LIVE Cantù-Fortitudo Bologna 74-74 - Serie A Basket 2019-2020 in DIRETTA : la partita verrà decisa al supplementare! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 82-77 Un libero a segno di Pecchia su due tentativi. 81-77 BURNEEEELL!! Implacabile da tre l’americano che sale a 27 punti personali infiammando il PalaDesio, timeout Fortitudo. 78-77 Collins preciso a cronometro fermo, 3’11” alla fine. 76-77 Stipsevic si iscrive a referto nel momento più importante sullo scarico di Robertson. 76-74 Burnell corre sul servizio di Pecchia e ...