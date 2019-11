Basket - Eurolega 2019-2020 : i risultati di oggi (29 novembre). Shane Larkin da record - 49 punti! Il CSKA espugna Barcellona - vince il Real : CLICCA QUI PER LA CRONACA DI OLYMPIAKOS-OLIMPIA MILANO Sono quattro le partite andate in scena in questo venerdì per l’undicesima giornata di Eurolega 2019-2020. Spicca ancor più dei risultati la superlativa prestazione di Shane Larkin, che Realizza 49 punti (record assoluto nella massima competizione continentale) nella vittoria dell’Anadolu Efes sul Bayern Monaco. Cade, invece, il Barcellona, demolito in casa da un ritrovato CSKA ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olympiacos-Olimpia Milano 91-70. I meneghini reggono due quarti - poi i greci li travolgono : Dura due quarti l’Olimpia Milano sul campo dei greci dell’Olympiakos Pireo, prima di venire letteralmente travolta nel terzo periodo, ove i padroni di casa piazzano un parziale di 31-16 e archiviano, sostanzialmente, la pratica. Per i meneghini si tratta della quarta sconfitta stagionale patita in Eurolega, per via della quale scendono al sesto posto della classifica della massima competizione continentale. Parte meglio l’Olympiacos ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : Olympiacos-Olimpia Milano 91-70. I meneghini reggono due quarti - poi i greci li travolgono : Dura due quarti l’Olimpia Milano sul campo dei greci dell’Olympiacos Pireo, prima di venire letteralmente travolta nel terzo periodo, ove i padroni di casa piazzano un parziale di 31-16 ed archiviano, sostanzialmente, la pratica. Per i meneghini si tratta della quarta sconfitta stagionale patita in Eurolega, per via della quale scendono al sesto posto della classifica della massima competizione continentale. Parte meglio ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : 91-70 - dominio greco al Pireo. Brutta serata per la squadra di Messina : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita Seconda sconfitta consecutiva per Milano, che ora ha un record di 7-4. Non bastano i 14 punti del Chacho Rodriguez. serata da dimenticare per la squadra di Messina, che cercherà il pronto riscatto la prossima settimana al Forum contro la Stella Rossa. FINISCE QUI! L’Olympiacos domina nel secondo tempo e vince meritatamente. I greci si ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : padroni di casa in pieno controllo (74-55) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita 74-55 Due liberi di Nedovic. Tre minuti senza segnare per l’Olimpia. Serata davvero negativa per la squadra di Messina. 74-53 Rubit firma il +21. Notte fonda per Milano. 72-53 Un solo libero per Baldwin. FINISCE IL TERZO QUARTO! 31-16 di parziale per l’Olympiacos che è in pieno controllo. A Milano serve una rimonta miracolosa, ma ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : i greci tentano l’allungo (53-44) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita 61-48 Super canestro di Rodriguez in penetrazione. Milano si aggrappa allo spagnolo. 61-46 Rochestie non sbaglia il libero. Massimo vantaggio per l’Olympiacos. 60-46 Rochestie segna con il fallo di Della Valle. 58-46 Rodriguez sblocca Milano dalla lunetta. 58-44 Spanoulis perfetto dalla lunetta. 12-3 di parziale in favore dei ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio milanese a metà secondo quarto (27-30) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita 27-30 Dentro il libero di Della Valle. Cinque minuti all’intervallo. Fallo tecnico fischiato alla panchina dell’Olympiacos. 27-29 Miracolo di Della Valle sulla sirena dei 24 secondi. Una magia della guardia azzurra con l’aiuto anche del tabellone in penetrazione. 27-27 Terzo tempo di Spanoulis che buca la difesa ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : vantaggio milanese a metà primo quarto (5-7) : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita Timeout televisivo nella partita. 11-9 Non vale la stoppata di Tarczewski sul tiro di Cherry che aveva toccato il tabellone. 9-9 Bel taglio di Papanikolaou e appoggio al vetro. 7-9 Super schiacciata di Tarczewski sull’assist di Rodriguez. 7-7 Printezis batte Scola e appoggia al vetro. 5-7 Fantastico Scola in penetrazione con il ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : trasferta insidiosa al Pireo! Super sfida Rodriguez-Spanoulis : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della sfida – La presentazione della partita 20.06: Olympiacos invece lontana dalle prime otto con un record di 4-6. La scorsa settimana i greci hanno perso a Monaco di Baviera contro il Bayern, ma hanno poi vinto nettamente contro l’Alba Berlino. 20.04: Milano ritorna a giocare in Eurolega dopo il doppio impegno della scorsa settimana. Prima la vittoria con il Maccabi e poi la ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : trasferta di fuoco ad Atene - sfida incertissima : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-AX Armani Exchange Milano, sfida valevole per l’undicesima giornata di Eurolega. Esame di greco da superare per la seconda volta in stagione per la squadra di Messina. Dopo aver già battuto il Panathinaikos, l’Olimpia si presenta nuovamente ad Atene per affrontare l’Olympiacos in un match molto importante e che può permettere a Milano di restare nelle posizioni di vertice ...

LIVE Olympiacos-Olimpia Milano Basket - Eurolega 2019-2020 in DIRETTA : trasferta di fuoco ad Atene - sfida incertissima : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olympiacos-AX Armani Exchange Milano, sfida valevole per l’undicesima giornata di Eurolega. Esame di greco da superare per la seconda volta in stagione per la squadra di Messina. Dopo aver già battuto il Panathinaikos, l’Olimpia si presenta nuovamente ad Atene per affrontare l’Olympiacos in un match molto importante e che può permettere a Milano di restare nelle posizioni di vertice ...

DIRETTA Olympiacos-Olimpia Milano - Live Eurolega Basket 2019-2020 : orario d’inizio - canale - tv - streaming e programma : Si giocherà quest’oggi il match dell’undicesima giornata di Eurolega 2019-2020, che vede l’Olimpia Milano affrontare la non semplice trasferta del Pireo, in casa dell’Olympiacos. Nella scorsa annata, si giocò in terra greca alla terza giornata, e fu lì che Milano capì di poter pensare seriamente ai quarti di finale poi mancati per un soffio, travolgendo i Reds. Rispetto ad allora sono cambiate molte cose: l’Olympiacos ha causato la propria ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : l’Olimpia Milano fa visita all’Olympiakos per riprendere la marcia : Sfida dal retrogusto di mitologia greca al “Peace and Friendship Stadium”, dove domani sera, a partire dalle ore 20.30, è in programma la partita tra Olympiakos e Olimpia Milano, valevole per l’undicesima giornata di Eurolega 2019-2020. La squadra di Ettore Messina ha superato il doppio esame della scorsa settimana europea con il bilancio in perfetta parità. Il calendario della massima competizione continentale le opponeva ...

Olympiakos-Olimpia Milano in tv - a che ora inizia e su che canale vederla – Programma Eurolega Basket 2019-2020 : Questa sera, alle ore 20.30, al “Peace and Friendship Stadium” del Pireo l’Olimpia Milano farà visita all’Olympiakos in un match valido per l’undicesima giornata di Eurolega 2019-2020. Nello scorso turno la squadra di Ettore Messina è stata spodestata dalla vetta della classifica in seguito alla sconfitta nello scontro diretto contro l’Anadolu Efes Istanbul, perdendo così anche l’imbattibilità casalinga. I meneghini, attualmente ...