Bake Off Italia 2019 - la finale : chi vincerà? Ospite Antonino Cannavacciuolo : Bake Off Italia 2019 arriva alla sua finale: 4 finalisti, un solo vincitore. Siamo alla finale di questa lunga edizione di Bake Off Italia 2019, iniziata a fine agosto e arrivata agli sgoccioli di novembre, in onda questa sera, venerdì 29 novembre, dalle 21.10 su Real Time (DTT, 31). Dopo una semifinale senza eliminati - e livelli di pathos che potete immaginare se non avete visto la puntata - si arriva alla consueta finale a 4, stirata ...

Bake Off Italia 2019 : più che una semifinale - una festa : Bake Off 2019 a Disneyland La semifinale di Bake Off Italia 2019 è stata un tripudio di festa e leggerezza, che è iniziato a Parigi: i quattro aspiranti pasticceri rimasti in gara hanno affrontato la prova creativa nella cornice di Disneyland, creando torte ispirate a Topolino, Pippo, Paperina e Cip e Ciop. I quattro hanno ottenuto subito grandi complimenti dai giudici, sono stati così tutti promossi, cosa che ha preservato il clima allegro e ...

