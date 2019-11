Autonomia | Serracchiani | ‘da Boccia e Pd impulso riformatore’

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma, 29 nov. (Adnkronos) – ‘Il ministroin poche settimane ha dato un’accelerazione decisiva alla grande questione dell’autonomismo, che con il precedente Governo appariva incagliata e senza prospettive. Stiamo dando risposta non solo ai cittadini che si erano espressi nei referendum, ma a un’esigenza reale e sentita, a livello istituzionale e popolare”. Lo afferma Debora, vicepresidente dell’Assemblea nazionale del Pd, commentando l’accordo raggiunto conferenza Stato-Regioni sull’differenziata e l’annuncio che la bozza di legge quadro andrà lunedì in Consiglio dei ministri .Per la parlamentare ‘non c’è da stupirsi se questoriformatore viene dal Pd, che è portatore di una tradizione federalista e di grande rispetto per le autonomie. Chi si stupisce o pensa di frenare questo ...

Gazzettino : Serracchiani: «Bravo Boccia, sull'Autonomia accelerazione decisiva» - MIce31908480 : @serracchiani Dica qualcosa anche sul docente di Ferrara che ha augurato ai Veneziani di morire annegati.dicendo vo… -