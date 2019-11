Autonomia : Gruppo Zaia - Legge quadro - per noi nulla di nuovo - ci interessa l’intesa (2) : (Adnkronos) – “Anche perché sappiamo bene che i Veneti sono capaci da soli di prodursi ricchezza, darne allo Stato Centrale per assicurare ‘sussidiarietà’ ad altri e ancora essere in grado di garantirsi autonomamente i servizi necessari per vivere e lavorare bene. Sia chiaro, però, che proprio per questo motivo, siamo stanchi di ‘mantenere’ gli Amministratori incapaci e spreconi; al Nord, al Sud, a Est, ...

Autonomia : Gruppo Zaia - i veneti la vogliono - no a bozze del ministero : Venezia, 11 nov. (Adnkronos) - “Il Ministro Boccia vuole continuare ad insistere con questa fantomatica Legge Quadro, considerandola atto imprescindibile per arrivare all'Autonomia differenziata? Va bene, diamogli il beneficio del dubbio sull'utilità reale di questa cosa. Tuttavia, spero di sbagliar

Autonomia : Gruppo Zaia - i veneti la vogliono - no a bozze del ministero : Venezia, 11 nov. (Adnkronos) – ‘Il Ministro Boccia vuole continuare ad insistere con questa fantomatica Legge Quadro, considerandola atto imprescindibile per arrivare all’Autonomia differenziata? Va bene, diamogli il beneficio del dubbio sull’utilità reale di questa cosa. Tuttavia, spero di sbagliarmi, ma nonostante le premesse per l’incontro del 15 novembre siano buone, la bozza di documento, così come è arrivata ...