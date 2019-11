Attentato sul London Bridge | passanti bloccano terrorista armato di coltello | morti e

Accoltella passanti sul London Bridge : due morti - ucciso anche l' Attentato re. Scotland Yard : «È terrorismo» : Un uomo ha Accoltella to almento dieci passanti sul London Bridge : due di loro sono morti , ucciso anche l'attentatore. «È terrorismo» , ha confermato Scotland Yard in una breve...

Uomo accoltella 10 passanti sul London Bridge : l' Attentato re ucciso dalla polizia. Scotland Yard : «È terrorismo» : Un Uomo ha accoltella to diversi passanti sul London Bridge . «È terrorismo» , ha confermato Scotland Yard in una breve dichiarazione ai media. Paura nel cuore di...

Attentato a Londra - passanti eroi disarmano l’assalitore sul London Bridge ed evitano una strage : Stanno facendo il giro del web le immagini di alcuni passanti che hanno avuto una colluttazione con l'assalitore dell'attacco sul London Bridge a Londra , disarmandolo ed evitando una strage : "Chi lo ha in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine è stato un eroe". Caccia all'uomo misterioso che porta via il coltello.Continua a leggere

Uomo accoltella passanti sul London Bridge : l' Attentato re ucciso dalla polizia. Scotland Yard : «È terrorismo» : Un Uomo ha accoltella to diversi passanti sul London Bridge . «È terrorismo» , ha confermato Scotland Yard in una breve dichiarazione ai media. Paura nel cuore di...

Antimafia - la relazione sull’agguato ad Antoci : “ Attentato mafioso ipotesi meno probabile”. Fava : “Plausibile fosse una dimostrazione” : Un gioco di specchi, con ricostruzioni piene di punti oscuri, testimonianze non combaciano, buchi neri e troppi interrogativi senza risposta. È una storia ancora tutta da scrivere quella dell’attentato a Giuseppe Antoci , l’allora presidente del Parco dei Nebrodi, vittima di un agguato la notte tra il 17 e il 18 maggio del 2016. Una vicenda rimasta oscura per la magistrura, che ha archiviato le indagini, e che è diventata oggetto di ...

Antimafia - Antoci : “Relazione sull’Attentato contro di me presta il fianco a mascariamento e delegittimazione”. Fava : “No comment” : La relazione della commissione Antimafia dell’Assemblea regionale siciliana sull’attentato contro di lui? “Ha prestato il fianco al mascariamento e alla delegittimazione, utilizzando audizioni di soggetti che non citano mai le loro fonti bensì il sentito dire o esposti anonimi che la magistratura, dopo attenta valutazione e trattazione, ha dichiarato essere calunniosi”. Giuseppe Antoci si scaglia contro il dossier ...