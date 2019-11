Attacco a Londra | 3 morti compreso l’attentatore legato a gruppi di matrice islamica

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 30 novembre 2019) Treper l'aggressione con un coltello oggi a, sul London Bridge. L'aggressore, di cui non e' ancora nota l'identita', ha accoltellato diversi passanti prima di essere fermato dalla gente e ucciso dalla polizia per impedirgli di azionare quello che si e' rivelato essere un falso giubbetto esplosivo. Nel tardo pomeriggio, i due feriti piu' gravi sono, portando il conto provvisorio a tre decessi. "Non ci faremo intimorire", ha detto il premier Boris Johnson. I conservatori hanno sospeso la campagna elettorale. In serata, la situazione sul ponte si e' normalizzata ed e' stata riaperta la stazione London Bridge della metropolitana. Due anni dopo la strage del 2017, quando estremisti islamici ammazzarono otto persone, il London Bridge e' di nuovo scenario di unterrorista. Un uomo che brandiva un coltello e indossava una finta cintura da kamikaze e' stato dapprima ...

TgLa7 : ??#LondonBridge E' di un morto e 4 feriti il primo bilancio ufficioso riferito da fonti di polizia a @SkyNews dell'… - SkyTG24 : Allarme a #Londra, passanti in fuga dal #LondonBridge. VIDEO - Agenzia_Ansa : Paura a #Londra per attacco 'terroristico'. Diversi i feriti. Ucciso l'attentatore, aveva dei coltelli e un finto g… -