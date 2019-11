Anticipazioni americane The Good Doctor 3x10 | Shaun Murphy visita il padre in fin di vita

Beautiful - Anticipazioni americane : Sally chiama Wyatt con un altro nome - forse Liam : Le anticipazioni americane di Beautiful segnalano un'importante svolta per una delle coppie che negli ultimi tempi non ha ricevuto ampio spazio. Si tratta di Wyatt e Sally, costantemente ai margini della narrazione a favore di altri personaggi quali Steffy, Liam, Hope e l'altro triangolo formato da Brooke, Ridge e Shauna. La rossa stilista e il giovane rampollo Spencer sono tornati insieme dopo che lui aveva scoperto il ruolo di Flo nella finta ...

Beautiful - Anticipazioni americane : SALLY - errore fatale con WYATT? : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, il futuro sentimentale di Wyatt Spencer e SALLY Spectra non sembrerebbe poi così tanto roseo. E potrebbe essere proprio la stilista a portare il ragazzo ad avere qualche ripensamento sull’improvvisa (e improvvisata) proposta matrimoniale che ha recentemente fatto alla rossa. Ma cosa dirà SALLY di così sbagliato? Stando all’interprete di Wyatt, Darin Brooks, “Tutto sta andando bene ...

Beautiful Anticipazioni americane - l'annuncio di Ridge a Brooke : 'Ti amo ma è finita' : La puntata di Beautiful trasmessa ieri, 26 novembre, era particolarmente attesa dai telespettatori americani, ansiosi di scoprire quale sarebbe stato l'epilogo del confronto tra Ridge e Brooke. Quest'ultima, sollecitata da Thomas a dire la verità, ha informato il marito delle recenti vicissitudini del ragazzo e del timore che lui fosse morto dopo la caduta nella vasca dell'acido (che in realtà era solo una soluzione detergente). L'incredibile ...

Beautiful Anticipazioni americane : Liam costretto a dare una tragica notizia alla sua Hope : Hope ha partorito da sola sull'isola di Catalina, Liam è riuscito a raggiungerla solo dopo la nascita di Beth, ma purtroppo le cose non sono andate per il verso giusto e ora è costretto a rivelarglielo...

Beautiful Anticipazioni americane : Hope vede Thomas - non si tratta di un fantasma... è vivo! : Il Forrester rivela a Hope che è vivo e perché ha finto la sua morte: “Volevo dimostrarti che anche i buoni hanno dei segreti”

Beautiful : WYATT e SALLY - matrimonio… o no? Anticipazioni americane : Nelle prossime puntate americane, la narrazione di Beautiful tornerà ad occuparsi della relazione tra WYATT Spencer e SALLY Spectra, che avevamo lasciato ricongiunti dopo la fine della relazione del ragazzo con Flo Fulton (sua ex dei tempi del liceo a Las Vegas). WYATT aveva scoperto il ruolo giocato dalla giovane Fulton (peraltro figlia di Storm Logan) nello scambio di culle che per, molti mesi, ha portato Liam e Hope a ritenere morta la loro ...

Grey's Anatomy 16 Anticipazioni americane : Alex e Jo potrebbero diventare presto genitori : La prima parte della sedicesima stagione di Grey's Anatomy, in onda sulla ABC, si è conclusa giovedì 21 novembre con un clamoroso cliffhanger che ha messo a rischio l'incolumità di Jackson Avery e Ben Warren. Benché l'attenzione dei telespettatori si sia riversata, immediatamente, sulle sorti dei due volti storici del Medical-Drama, la 16x09 è stata teatro di un'innumerevole quantità di colpi di scena. Tra le tante storyline affrontate, la nuova ...

Beautiful Anticipazioni americane : Kelly sta male - Liam lascia Hope da sola a Catalina : Una febbre molto alta della piccola Kelly, impedisce a Liam di lasciare Los Angeles. Hope si troverà nei guai, sola sull'isola di Catalina...

Beautiful - Anticipazioni americane : Ridge perdonerà Brooke solo se lei accetterà Thomas : Il ritorno di Thomas dall'oltretomba non sarà motivo di pace e serenità nelle prossime puntate americane di Beautiful. Al contrario, sarà questo il punto di partenza per nuove ed interessanti dinamiche che non riguarderanno soltanto il rampollo Forrester e il suo rapporto con Hope. Ad essere coinvolti nel segreto della caduta nell'acido si troveranno anche Brooke e Ridge. Quest'ultimo, infatti, non sarà affatto felice che la moglie gli abbia ...

Beautiful - Anticipazioni americane : Thomas è caduto in una soluzione detergente non acida : Thomas Forrester è vivo e si presenta davanti a Hope per palesare la sua condizione. Lo rivelano le anticipazioni americane di Beautiful secondo le quali il figlio di Ridge e Taylor apparirà dalla ex moglie, in una stanza buia, facendole tirare un grande respiro di sollievo. Lei, che credeva di averlo ucciso dopo avere causato la sua caduta in una vasca contente dell'acido, si renderà conto che si è trattato solo di un malinteso. Non era una ...

Anticipazioni americane Grey's Anatomy 16x10 : Jackson Avery e Ben Warren in pericolo : Giovedì scorso, sulla ABC, è andato in onda l'attesissimo finale invernale della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Un episodio che ha suggellato lo straordinario successo del Medical-Drama giunto ormai a 351 puntate totali dal suo debutto. Anche la 16x09 di Grey's Anatomy ha infatti vinto la serata battendo, in termini di rating, il diretto concorrente "The Young Sheldon" e radunando davanti lo schermo 6.370.000 telespettatori. Intitolato ...

Beautiful - Anticipazioni americane 25-29 novembre : Shauna sorprende Ridge con un bacio : Le trame americane di Beautiful hanno subito diversi rallentamenti negli ultimi giorni a causa di cancellazioni dovute a sport e politica. Saranno previste ulteriori novità nella programmazione dal 25 al 29 novembre quando ci saranno due sospensioni, in occasione del giorno del Ringraziamento e, successivamente, per trasmettere una partita di football. A farne le spese saranno le dinamiche della soap, proprio in un periodo particolarmente ...

Beautiful Anticipazioni americane : La terribile rivelazione di Hope a Ridge : "Thomas è morto!" : Il Forrester scoprirà dei disdicevoli programmi di suo figlio - Douglas in cambio di sesso con la Logan -ma anche del tragico incidente che l'ha condotto alla morte!

Anticipazioni americane Beautiful : Ridge decide di chiudere il matrimonio con Brooke : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le nuove puntate americane della soap opera Beautiful. Gli sceneggiatori continuano a costruire una trama decisamente ricca di colpi di scena e di grandi novità che vede tra i protagonisti l'amatissima coppia composta da Ridge e Brooke. I due da un po' di tempo stanno affrontando una difficile situazione dal punto di vista sentimentale e vedremo che nel corso dei prossimi ...