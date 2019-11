Ambiente | il Piemonte guiderà il team europeo di studi su idrogeno nel campo del

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 30 novembre 2019) Tredici regioni europee hanno scelto ilper guidare ilchea l’come combustibile a impatto zero neldel trasporto su treno. Alcune regioni di Francia, Scozia, Norvegia e Spagna hanno, infatti, deciso di affidare alla Regioneil ruolo di ‘capofila’ della piattaforma tematica europea chea i campi di applicazione di questo nuovo combustibile per il treno. La notizia è stata comunicata oggi in Giunta dall’assessore all’, Matteo Marnati. “Un grande riconoscimento a coronamento di un lavoro iniziato tre mesi fa. Ilsi è dimostrato autorevole e credibile per la rete di rapporti che ha saputo creare con Bruxelles”, ha commentato Marnati spiegando che la Regioneè dunque ‘working group coordinator’ delle cosiddette ‘Valli dell’’ per il ...

