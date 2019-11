Amazon Prime Video | tutte le novità in arrivo a dicembre

Amazon Alexa imparerà a esprimere emozioni tramite la voce : Presto l’assistente digitale Amazon Alexa, cuore e mente degli smart speaker Amazon Echo e di tantissimi altri prodotti smart, potrà esprimere emozioni attraverso la sua voce. Come annunciato infatti dal colosso di Seattle, il sistema di sintesi vocale è stato aggiornato, introducendo la possibilità di modulare la voce in modo da esprimere alcune emozioni di base, in particolare gioia o, al contrario, delusione e rabbia. Le emozioni ...

Vodafone ha un regalo per i suoi clienti Happy Black : 50 GB di internet e 6 mesi di Amazon Prime : Vodafone ha un regalo per i suoi clienti Happy Black, in vista della Winter Edition: attivabili gratis 50 GB di internet o 6 mesi di Amazon Prime

Chiara Ferragni - Unposted - da oggi per i clienti Amazon Prime Video : Amazon Prime Video annuncia che, Chiara Ferragni – Unposted, il documentario che esplora la vita dell'imprenditrice digitale Italiana numero uno e considerata la prima influencer al mondo nel campo della moda dalla rivista Forbes, sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video. Il documentario, diretto da Elisa Amoruso (Bellissime, Strane straniere), è dedicato alla vita di Chiara...

Amazon Prime è scontato per il Black Friday : ora è il momento di attivarlo : Amazon Prime offerta a un prezzo scontato per il Black Friday: ecco il link per attivare subito l'abbonamento!

Amazon Prime scontato col Black Friday Amazon : taglio di 11 euro sul prezzo annuale : Il Black Friday Amazon da oggi 26 novembre coinvolge anche Amazon Prime, la cui sottoscrizione annuale viene scontata di 11 euro aderendo entro le 23.59 del 2 dicembre. A partire dal secondo anno, l'abbonamento si rinnoverà tacitamente (sempre che non disattiviate il rinnovo automatico, continuando comunque a beneficiare dei vantaggi legati all'abbonamento per tutta la sua durata) al prezzo di 36 euro l'anno. Si fa presente che l'offerta, ...

World Beyond : su Amazon Prime Video arriva uno spin-off di The Walking Dead : World Beyond L'universo di The Walking Dead si espande per la terza volta. Dopo il prequel Fear the Walking Dead, si intitola The Walking Dead: World Beyond il nuovo spin-off della celebre saga degli zombie giunta ormai alla sua decima edizione (e già rinnovata per un'undicesima). In arrivo nella primavera del 2020, prodotto da AMC Studios e co-creato da Scott M. Gimple e Matt Negrete, sarà disponibile su Amazon Prime ...

Amazon Prime Video : quanto costa e come vederlo : Oggigiorno le piattaforme di streaming Video sono sempre più numerose, da Netflix a Infinity fino a NOW TV, tuttavia una delle migliori è senza dubbio Amazon Prime Video. Questo servizio è offerto dal gigante tecnologico insieme all'abbonamento ad Amazon Prime, proponendo un catalogo davvero completo di contenuti Video con risoluzione Full HD e 4K, download per assistere anche in modalità offline e app per accedere dai dispositivi mobili. ...

Hunters - il primo trailer della serie con Al Pacino - nel 2020 su Amazon Prime Video : Hunters, il primo trailer della serie sui cacciatori di nazisti di Amazon Prime Video con Al Pacino Amazon Prime Video sta per diventare un'esperta in nazisti, e se in The Man in The High Castle il nazismo ha trionfato nella seconda guerra mondiale, nella nuova serie Hunters i nazisti se la vedranno con un gruppo di cacciatori che vuole ucciderli. Hunters è la nuova serie di Amazon Prime Video prodotta da Jordan Peele e che vede nel cast ...

Audible regala buoni Amazon e offre una promozione speciale per i clienti Prime : Volete provare Audible? Questo potrebbe essere il momento giusto! Grazie a una nuova promozione potete ottenere un buono Amazon da 10 euro e un abbonamento scontato del 20% per un anno: ecco come.

Gli smart download stanno per approdare anche su Amazon Prime Video : Un teardown dell'APK di Amazon Prime Video rivela l'arrivo degli smart download e delle notifiche relative ai nuovi Video dei propri attori preferiti.

Vodafone sta regalando Amazon Prime per 6 mesi ad alcuni suoi clienti : A due settimane dal Black Friday 2019, Vodafone sta offrendo un gradito regalo ad alcuni fortunati clienti: 6 mesi di abbonamento gratis ad Amazon Prime.

Per il Black Friday Vodafone Amazon Prime gratis per 6 mesi - come richiederlo : Non poteva mancare un anticipo del Black Friday Vodafone in pieno clima di attesa per il prossimo venerdì nero dello shopping pianificato per il 29 novembre. L'operatore rosso comincia a scendere in campo con una promozione che riguarda niente di meno che il servizio Amazon Prime, più che appetibile per molti. Quest'ultimo è stato regalato ad una selezione di clienti anche se in numero non meglio precisato ma, allo stesso tempo, chi è comunque ...

Amazon Prime Video Italia - il catalogo serie tv : aggiunta l'ultima di The Man in the High Castle : Amazon Prime Video Italia il catalogo serie tv – Amazon Prime Video è disponibile in Italia dal 14 dicembre 2016. Attualmente sia il sito ufficiale che le app per Android, iOS e per le smart TV (LG e Samsung) sono disponibili in lingua Italiana, presente è la funzione download. Successivamente al lancio Italiano Amazon dal 5 settembre è arrivato anche su Playstation (3 e 4) mentre dal 7 novembre è arrivato in Italia il Fire Stick per ...

Amazon vi dà un assaggio di Black Friday : 5 euro di sconto per i clienti Prime Student con questo coupon : Amazon vi dà un assaggio di Black Friday: 5 euro di sconto per i soli clienti Prime Student grazie a questo codice coupon. Quale? Ve lo diciamo noi!