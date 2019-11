Alla ricerca del regalo di Natale? Fatti aiutare da Chiara Ferragni

Sono Alla ricerca delle fede con il metal detector e trovano un tesoro che vale 115.000 - 00 euro : Questa vicenda è accaduta in un terreno nei pressi di Ballycastle, nell’Irlanda del Nord. Due amici avevano avuto il compito di cercare con il metal detector la fede nuziale che un contadino aveva perso in un terreno. I due uomini, Paul Raynard, di 44 anni e Michael Gwynne, 52 anni, si Sono messi alla ricerca fino a quando il metal detector non ha iniziato a segnalare qualcosa . I due uomini, a quel punto, si Sono imbattuti in un vero ...

Alla ricerca di Franco Fortini - scrittore dimenticato. Al via il crowdfunding per il documentario : Un lavoro lungo 5 anni, pieno di ricerca, testimonianze e soprattutto poesia. È tutto questo il documentario del regista Lorenzo Pallini “Memorie per dopodomani”: un film che vuole recuperare la figura dello scrittore Franco Fortini, non solo in ambito accademico e in contesti intellettuali, ma nella vita di tutti i giorni “come nutrimento necessario”. Proprio oggi che ricorre il 25esimo anniversario dAlla ...

AriSLA festeggia 10 anni con due giornate dedicate Alla ricerca sulla SLA : La ricerca italiana compie nuovi passi in avanti nella lotta contro la SLA grazie anche agli studi finanziati da Fondazione AriSLA, che interessano i meccanismi di insorgenza della malattia fino a quelli che testano nuove molecole atte a rallentare la sua progressione o che mettono a punto strumenti in grado di migliorare la qualità di vita delle persone. E’ quanto emerge dal Convegno scientifico AriSLA, giunto alla sua settima edizione, che ...

Oltre la soglia - spoiler del 4 dicembre : Di Muro sarà Alla ricerca di Tosca : Sulla rete ammiraglia Mediaset continua a debuttare l’appassionante serie televisiva italiana Oltre la soglia, ambientata in un reparto di neuropsichiatria infantile. Nella quinta e penultima puntata che salvo variazioni di palinsesto sarà trasmessa il 4 dicembre 2019, lo spietato PM della procura Piergiorgio Di Muro (Giorgio Marchesi) si metterà alla ricerca di Tosca Navarro (Gabriella Pession) la ribelle psichiatra fuori dagli schemi impegnata ...

Terremoto Albania - 175 Vigili del Fuoco italiani sul posto : sono Alla ricerca dei dispersi : Il team completo è composto da 65 unità specializzate Usar (Urban Search and Rescue), 44 dalla Toscana e 21 dal Lazio, per la ricerca e il soccorso tra le macerie, sezioni operative da Puglia e Campania, integrate con personale medico dell’Areu della Regione Lombardia.Continua a leggere

La Caccia - Monteperdido - trama dell’1 dicembre : Ana scompare - Sara Alla ricerca di Lucia : Nuovo appuntamento incentrato sulla fiction spagnola La Caccia - Monteperdido, trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset la domenica sera. Cresce l’attesa da parte dei telespettatori italiani per poter seguire la puntata finale di questa prima stagione l’1 dicembre 2019, salvo cambiamenti di programmazione. Gli spoiler annunciano che Ana scomparirà nel nulla, proprio quando le forze dell’ordine avranno il presentimento che potrebbe non aver detto ...

Il Segreto - trame spagnole : l'Ulloa ed Eulalia Castro ancora Alla ricerca di Francisca : Le avventure dello sceneggiato Il Segreto continuano ad essere ricche di intrighi. Negli episodi spagnoli in programmazione sull’emittente televisiva Antena 3 la prossima settimana, Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra) ed Eulalia Castro (Charo Zapardiel) continueranno ad avere lo stesso obiettivo. L’ex locandiere e la zia del defunto Salvador, saranno ancora alla disperata ricerca di Francisca Montenegro (Maria Bouzas). Quest’ultima sembrerà essere ...

Beach soccer - Mondiali 2019 : l’Italia Alla ricerca della seconda vittoria nel match contro l’Uruguay : Dopo il fantastico esordio di ieri contro Tahiti, l’Italia si prepara al secondo fondamentale match contro l’Uruguay. Di certo la caratura dell’avversario non è di primissima fascia ma gli azzurri dovranno mettere in campo tutte le proprie qualità se vorranno spuntarla sui sudamericani. Il ct azzurro Emiliano Del Duca punterà sulle sue stelle come Gabriele Gori, capace di segnare 69 gol con la maglia azzurra di cui 3 nella ...

Monza - partnership con WAllabies per la ricerca di talenti : Il Monza di Silvio Berlusconi ha siglato una nuova partnership con la start up italiana Wallabies: una collaborazione che riguarderà la stagione 2019/20. «La collaborazione è finalizzata alla ricerca in Europa dei migliori giocatori adatti al progetto Monza, attraverso le più avanzate tecnologie di machine learning», si legge in una nota. «L’intelligenza artificiale – prosegue […] L'articolo Monza, partnership con Wallabies per la ricerca ...

La nuova Xiaomi Mi Band è indirizzata per chi è Alla ricerca di un fitness tracker economico e basilare : Xiaomi ha appena annunciato la nuova Mi Band 3i, versione economica del modello Mi Band 3 ma priva di sensore HR per il battito cardiaco L'articolo La nuova Xiaomi Mi Band è indirizzata per chi è alla ricerca di un fitness tracker economico e basilare proviene da TuttoAndroid.

TomTom - La ricerca per la guida autonoma passa dAllatlas Lab : La TomTom, in collaborazione con lUniversità di Amsterdam, ha annunciato la realizzazione di un laboratorio di ricerca per lo sviluppo di mappe avanzate in grado di supportare i veicoli a guida automatizzata.L'obiettivo della ricerca. LAtlas Lab, questo il nome della struttura, fa parte dellIcai (Centro di Innovazione nazionale per lIntelligenza Artificiale) e il progetto che lo riguarda avrà una durata di cinque anni. Gli studi, come ...

Giustizia : Giorgis - ‘continueremo confronto Alla ricerca di soluzioni’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Ci riaggiorniamo a martedì, le posizioni sono ancora distanti sulla riforma della prescrizione ma cerchiamo di ricomporle coniugando rapidità dei processi e l’introduzione di meccanismi che assicurino che un processo non duri all’infinito. Continueremo a discutere per tenere insieme le esigenze”. Lo dice il sottosegretario alla Giustizia Andrea Giorgis, lasciando Palazzo Chigi al ...

Alla ricerca del confine tra carne e pixel - nel nuovo video dei MasCara : C’è un confine tra umano e digitale? Fino a dove possiamo spingerci? Potrebbero essere, questi, due quesiti per iniziare a parlare dei MasCara, che arrivano al loro terzo disco con un bagaglio di esperienze accresciuto e una maturazione solida. La band è partita dall’ep L’amore e la filosofia per arrivare al primo album Tutti Usciamo di Casa (Eclectic/Universal) prodotto da Matteo Cantaluppi con rimandi più pop e orchestrali. ...