Alitalia | una proroga silenziosa

Alitalia/ Spezzatino e nazionalizzazione impraticabili - resta una sola soluzione : La situazione di ALITALIA resta difficile e non si può pensare che possa essere lo Stato imprenditore la soluzione del problema

Ilva e Alitalia - l'utopia di una nuova Iri : Il tentativo di dare un senso e una direzione alla strategia industriale del governo lo prende in carico Stefano Patuanelli. Ora di pranzo, audizione davanti alla commissione Industria del Senato. Sul tavolo ci sono i dossier delicatissimi che hanno il nome di llva e Alitalia. Dice Patuanelli: “Da un lato ci si dice che dobbiamo difendere l’interesse nazionale, dall’altro quando si pensa all’entrata dello Stato in certe ...

Conte su Alitalia : «Non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano» : «Su Alitalia non abbiamo una soluzione di mercato a portata di mano», ha detto il premier Giuseppe Conte. Al momento rimane l’offerta di Fs e Delta, ma non c’è chiarezza

Alitalia - ennesimo rinvio per il salvataggio della compagnia : ancora nessuna offerta di acquisto : Oggi non verrà avanzata nessuna proposta ai commissari di Alitalia. Ferrovie dello Stato (Fs) ha dovuto prendere atto della retromarcia di Atlantia, il gruppo della famiglia Benetton, che ha fatto sapere di non essere più disposta a far parte della cordata con Lufthansa e Delta Airlines. Ora la palla passa nuovamente ai commissari di Alitalia e al ministero dello Sviluppo economico: lo scenario futuro più probabile comporta una nuova proroga del ...

Svaniti i?salvatori di Alitalia : caccia a una nuova proroga : Scade il 21 novembre il termine e non c'è un'offerta: le Fs tengono la porta aperta al negoziato, l'ultima speranza è convincere Atlantia a rientrare dopo il dietrofront

Alitalia una nuova Ilva pronta a esplodere - tra nuova proroga o liquidazione : Per la vicenda ci sono solo due possibilità: o una nuova proroga delle trattative con Ferrovie dello Stato o l'avvio della procedura di liquidazione. Il termine scade giovedì. Di certo non sarà presentata un'offerta, perché le Fs solo con il Mef e Delta Airlines non hanno la possibilità di fare

Alitalia : il ministro Patuanelli perplesso - si va verso una proroga condizionata : Si va verso una proroga condizionata per Alitalia. La richiesta di almeno altre otto settimane avanzata da Fs e Atlantia ha incontrato infatti le perplessità sia dei commissari, sia del ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, cui spetta la decisione definitiva sulla proroga. Per questo i commissari pretendono ora un ruolo maggiore, richiedendo di avere una “interlocuzione diretta e immediata con ...

Alitalia Maintenance Systems : tra promesse e il nulla - una ferita ancora aperta : Luca Sablone Nel mirino finiscono Movimento 5 Stelle e Partito democratico: "Hanno trattato il tema con superficialità. Non c'è stata la volontà politica di risolvere il problema" Alitalia Maintenance Systems era una società che si occupava di manutenzione, riparazione, revisione e componentistica di motori Alitalia e terzi. Con oltre 450 tecnici specializzati, il 1 luglio 2003 è stata creata perché sarebbe dovuta essere il fiore ...