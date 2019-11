Alitalia | Patuanelli | ‘nuovo mandato ai Commissari | al centro integrità’

**Alitalia : Patuanelli - ‘non c’è timore per giudizio Ue’** : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Credo che non ci siano timori. Un sistema Paese non può rinunciare al suo vettore e mettere in difficoltà tutta la parte business che Alitalia serve”. Così, a margine di un evento a Brescia, è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se c’erano timori per il giudizio della Commissione Ue. “Credo – aggiunge – ...

**Alitalia : Patuanelli - ‘incontrato Ceo Lufhtansa - c’è interesse commerciale’** : Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Ieri ho incontrato il ceo di Lufthansa. C’è un interesse commerciale ma al momento non per l’equity”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a margine di un evento a Brescia. “Continua ad esserci un interesse di Delta”, aggiunge ancora Patuanelli. L'articolo **Alitalia: Patuanelli, ‘incontrato Ceo Lufhtansa, c’è interesse ...

Alitalia - Patuanelli : “Nuovo mandato ai commissari per garantire integrità aziendale. Lufthansa? C’è solo interesse commerciale” : “Daremo un nuovo mandato ai commissari che abbia al centro l’integrità aziendale“. “Al netto delle eventuali strutture societarie”, handling, manutenzione e aviation, ha aggiunto, “devono stare assieme“. La compagnia “ha bisogno di una parziale ristrutturazione sul campo costi“. È questo il prossimo passo del percorso per rilanciare Alitalia annunciato a Brescia dal ministro dello Sviluppo ...

Alitalia - NAZIONALIZZAZIONE IN 3 MOSSE/ Ceo Lufthansa vede Patuanelli : ALITALIA, verso la NAZIONALIZZAZIONE in tre MOSSE: intanto Patuanelli vede il ceo di Lufthansa. Scenari aperti per salvataggio: prestito ponte, privati o..

**Alitalia : al Mise commissari incontrano Patuanelli** : Roma, 28 nov. (Adnkronos) – I commissari di Alitalia Enrico Laghi, Daniele Discepolo e Stefano Paleari, secondo quanto si apprende, sono al Mise per incontrare il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.L'articolo **Alitalia: al Mise commissari incontrano Patuanelli** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Alitalia - Patuanelli "ok nazionalizzazione"/ "Non fallirà - Governo garante" : scenari : Alitalia, Patuanelli apre alla nazionalizzazione 'non negativo, resta il problema del costo. Non fallirà, Governo garante'. scenari aperti per salvataggio

Patuanelli : «Tornare all’Iri? Se serve sì». Sul tavolo i dossier Ilva e Alitalia : Il ministro dello Sviluppo economico (M5S), alla commissione Industria del Senato, ha indicato l’ex Ilva e Alitalia come esempi concreti di possibili nazionalizzazioni o di possibili interventi pubblici per «difendere l’interesse nazionale»

«Tornare all’Iri? Se serve sì». La soluzione di Patuanelli per l’ex Ilva e Alitalia : La Cgil sposa immediatamente l'idea: «È innegabile che per ricostruire le politiche industriali, oggi in evidente crisi, serva istituire un'agenzia che, come l'Iri, possa rilanciare lo sviluppo del Paese»

Alitalia - il governo si arrende. Conte e Patuanelli : "Non c'è soluzione di mercato" : Il governo è costretto ad arrendersi sulla privatizzazione di Alitalia, alla scadenza prevista non è stata formalizzata l'offerta vincolante da parte del consorzio e dunque quella strada non è ormai più percorribile. Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli ha detto chiaramente che al momento una soluzione di mercato non c'è e ha aggiunto: "è da dieci anni che si tenta di privatizzare la compagnia, ma ha una dimensione che il ...

Alitalia - Patuanelli : “Soluzione di mercato non c’è. Tornare all’Iri? Se serve sì” : “Al momento una soluzione di mercato non c’è“. A dirlo, su Alitalia, il ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli in audizione al Senato. Che ha aggiunto: “La strada di una proroga al consorzio che si stava costituendo non c’è più”. Concetto ribadito anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha comunque ribadito come sia “la soluzione preferita del governo”. Per il ministro ...

Alitalia - Patuanelli certifica fine della cordata : “Al momento non c’è soluzione di mercato”. Conte : “Valutiamo alternative” : Su Alitalia “al momento una soluzione di mercato non c’è“. Parola del ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico, in audizione davanti alla commissione Industria al Senato. Il ministro ha aggiunto: “Stiamo valutando diverse opzioni con attenzione”. A una domanda sulla possibilità di tornare al modello dell’Iri – l’Istituto per la ricostruzione industriale attivo ...

Stefano Patuanelli - disastro in diretta : la "carta Prodi" per risolvere Ilva e Alitalia : Da Ilva ad Alitalia, si finisce sempre a Romano Prodi. È il ministro dello Sviluppo Stefano Patuanelli, del M5s, a rivelarlo: il governo è pronto a tornare l'Iri, il carrozzone statale fondato proprio da Prodi ai tempi della Dc e simbolo degli sperperi e delle spese pazze della Prima Repubblica. Le

Alitalia - Patuanelli : no soluzione ora : 12.12 Su Alitalia "al momento una soluzione di mercato non c'è": così il ministro dello Sviluppo economico Patuanelli in audizione in commissione Industria al Senato. "Stiamo valutando varie opzioni", "non è una proroga al consorzio, perché quella strada lì non c'è più". Sulle auto aziendali in Manovra:"Percepita la criticità", il governo va verso "l'incentivazione di un certo tipo di auto e non la penalizzazione di altre". Infine: Autostrade ...

Il ministro Patuanelli ammette : "Per Alitalia la soluzione di mercato non c'è più" : Su Alitalia “al momento un soluzione di mercato non c’è”: “stiamo valutando diverse opzioni con attenzione”, “non è una proroga al consorzio che si stava costituendo, perché quella strada lì non c’è più”. Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in audizione in commissione Industria al Senato. “E’ dieci anni che si ...