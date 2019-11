Alitalia | Patuanelli | ‘non c’è timore per giudizio Ue’**

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019) Roma, 29 nov. (Adnkronos) – “Credo che non ci siano timori. Un sistema Paese non può rinunciare al suo vettore e mettere in difficoltà tutta la parte business che Alitalia serve”. Così, a margine di un evento a Brescia, è il ministro dello Sviluppo economico, Stefanorispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se c’erano timori per ildella Commissione Ue. “Credo – aggiunge – che l’Ue debba consentire ad Alitalia di completare un percorso. Su questo c’è un’interlocuzione con l’Ue”.L'articolo, ‘non c’èperUe’** CalcioWeb.

