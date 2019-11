Alfa Romeo - Piano solido | negli Stati Uniti cresceremo

Alfa Romeo - la concept car Scarabeo in esposizione alla mostra "Concept-car. Beauté pure" : Il raro esemplare sarà esposto presso il Musée National de la Voiture a Compiègne (Francia), nella mostra che illustra...

Kimi Raikkonen F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Alti e bassi in questa stagione con l’Alfa Romeo - ma ho avuto più tempo per la mia famiglia” : Giorno di conferenza per l’ultimo round del Mondiale 2019 di F1. Ad Abu Dhabi, sul circuito di Yas Marina, ci sarà la chiosa stagionale. Per Kimi Raikkonen un’annata diversa, al volante di una macchina che non poteva metterlo nelle condizioni di vincere le gare. Tuttavia, il finlandese ha ottenuto 43 punti (12° nella classifica generale dei piloti) ed il quarto posto nell’ultima corsa disputata ad Interlagos (Brasile) ha ...

Viaggio nel tempo nel mondo Alfa Romeo : la Scarabeo del ’66 esposta allo Château de Compiègne : Alfa Romeo Scarabeo esposta allo Château de Compiègne, un Viaggio affascinante nel campo del car-design Fino al 23 marzo 2020 il castello francese di Compiègne ospita la mostra “Concept-car. Beauté pure”, un Viaggio affascinante nel campo del car-design, tra la fine del XIX secolo e gli anni 70 del ‘900, attraverso l’esposizione di una trentina di automobili, motociclette e veicoli da record – molti dei quali ...

F1 - Antonio Giovinazzi : “Il rinnovo con Alfa Romeo è un premio per i miei sforzi in questo campionato. Sul 2020…” : Quando il duro lavoro paga. Quando credere nei propri mezzi fa la differenza. Quando mantenere il proprio obiettivo ben nitido davanti agli occhi fa prendere le giuste scelte. questo, in poche parole, è il riassunto degli ultimi mesi di Antonio Giovinazzi. Un pilota che è sbarcato da titolare nel delicatissimo mondo della Formula Uno in questo Mondiale 2019, con molti scettici e detrattori alle sue spalle. Il pilota pugliese, invece, si è fatto ...

Dopo aver conquistato coloro che amano il piacere di guida, con il MY 2020 i vertici di Alfa puntano anche al pubblico che guarda alla tecnologia a bordo

Nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio MY2020 : l’esperienza di guida approda a un nuovo livello : Le rinnovate Giulia e Stelvio sono caratterizzate da esclusivi miglioramenti tecnologici: la dinamica di guida evolve in esperienza di guida. nuovo infotainment con servizi connessi, touchscreen, interfaccia uomo-macchina completamente ridisegnata e tanto altro Evoluzione in tre direzioni: tecnologia, guida autonoma, connettività Da sempre a bordo di ogni vettura Alfa Romeo è possibile ritrovare il meglio della tecnologia applicata al ...

Per i francesi la prossima crisi industriale sarà quella di Alfa Romeo : L'Alfa Romeo è “commercialmente moribonda” Parigi, 20 nov - (Agenzia Nova) - L'Alfa Romeo si trova in uno stato “commercialmente moribondo”. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde”, spiegando che per il costruttore automobilistico “la situazione è grave ma non disperata”. Nei primi nove mesi del

Alfa Romeo - Al volante delle Giulia e Stelvio MY2020 - VIDEO : Il 2020, ormai imminente, porterà in dote un aggiornamento per le Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Non si tratta di un restyling, visto che allesterno nulla è cambiato, ma labitacolo guadagna qualche dettaglio più curato e, soprattutto, un nuovo sistema dinfotainment. Inoltre, gli Adas migliorano le funzionalità, che possono comprendere anche la guida assistita di livello 2. Le novità sono tutte sottopelle. Ma andiamo con ordine. Nuovi colori a ...

Alfa Romeo Giulia - Tutte le novità della versione aggiornata : L'Alfa Romeo presenta la Giulia Model Year 2020. Non si tratta di un restyling, ma di un aggiornamento tecnico e delle dotazioni della berlina, che per l'occasione introduce anche una gamma rivista. L'intenzione del marchio italiano è quella di elevare la qualità della berlina e gli interventi principali hanno riguardato le finiture, il confort e gli accessori, senza dimenticare le possibilità di personalizzazione. L'abitacolo propone una ...

Alfa Romeo Stelvio - Nuovi Adas e infotainment per la Suv : Insieme alla versione aggiornata della Giulia, l'Alfa Romeo ha presentato anche la Stelvio MY2020. La Suv italiana rimane fedele allo stile originale, ma cambia nel design dell'abitacolo e nei contenuti, introducendo novità importanti per mantenere la propria competitività sul mercato. Gli interni consentono subito di riconoscere la Stelvio 2020: la console centrale ridisegnata ospita infatti la nuova leva del cambio automatico, la ricarica ...

Alfa Romeo : novembre è il mese degli “Alfa Action Days” : Per Giulia e Stelvio "Noleggio Chiaro" da 299 euro al mese, per Giulietta "Alfa Free 50/50" e cambio TCT al prezzo del...

Alfa Romeo 8C Competizione – All’Asta di Wannenes l’unico esemplare in blu - nato da una scommessa con Marchionne [GALLERY] : Alfa Romeo 8C Competizione: il colore nato da una scommessa con Sergio Marchionne nel Top Lot dell’Asta di Wannenes a Milano AutoClassica A Milano AutoClassica, in occasione dell’Asta di Wannenes del 23 novembre prossimo, il lotto principale sarà la bellissima Alfa Romeo 8C Competizione, l’unico esemplare verniciato nel colore Maserati Blu Notturno. L’auto, ordinata da un amico personale di Sergio Marchionne per una ...

Alfa Romeo - Dai programmi spariscono le sportive - la grande Suv e la Giulietta : Il gruppo FCA ha deciso di mettere mano in modo deciso al piano prodotti per il brand Alfa Romeo annunciato a Balocco l'1 giugno 2018. Secondo quanto emerge dalle slide pubblicate sul sito aziendale per la conference call sui conti del terzo trimestre, il nuovo piano del Biscione al 2022 non include alcuni dei modelli che più avevano entusiasmato gli appassionati del marchio milanese, a partire dal ritorno delle sportive GTV e 8C.Una novità e ...

Giovinazzi in F.1 con Alfa Romeo anche nel 2020 : anche nel 2020 ci sara' un pilota italiano al via del Mondiale di Formula 1. Alfa Romeo Racing ha annunciato di aver rinnovato il rapporto prossima