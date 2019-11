Alessandro Di Battista | siluro sul governo | Se succede | il M5s non può continuare

Alessandro Di Battista fatto fuori da Beppe Grillo - il retroscena : addio M5s - l'ipotesi è sul tavolo : L'incontro tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo avvenuto sabato a Roma non solo ha segnato il commissariamento del capo politico da parte del capo comico, ma anche il nuovo tramonto della stella di Alessandro Di Battista. Tornato in auge come potenziale capetto del M5s per il dopo-Di Maio, tanto che lo

Luigi Di Maio - pizzino a Beppe Grillo prima del faccia a faccia : "Dopo di me c'è solo Alessandro Di Battista" : Pace fatta, almeno in apparenza, tra Luigi Di Maio e Beppe Grillo. L'incontro a Roma in hotel è finito con una tregua armata, spacciata dai diretti interessati come tregua a tutto tondo. Il comico, per esempio, dice: "Il capo politico è Luigi Di Maio, non rompete i co***". Messaggio rivolto al sempr

Alessandro Di Battista leader del M5S - da lui un clamoroso vaffa : voci sulla mossa a sorpresa : Alessandro Di Battista viene sempre invocato quando nel M5s le cose si mettono male, quindi molto spesso, scrive Il Giornale in edicola sabato 23 novembre. Con la sconfessione ricevuta da Di Maio nel voto sulle regionali sulla piattaforma Rousseau, si torna a parlare di Di Battista come prossimo suc

Graziano Delrio e la crisi del M5s : "Ecco cosa cambia con Alessandro Di Battista leader". Timori al Nazareno : Se Alessandro Di Battista diventasse il nuovo capo politico del Movimento 5 stelle il dialogo sarebbe "più difficile". Graziano Delrio, in una intervista a La Repubblica, analizza le conseguenze sul Pd e sul governo di un cambio alla guida dei grillini: "Il Movimento deciderà i suoi vertici da solo"

Asse ritrovato tra due big del M5S - Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio pronti a rompere con il Pd e andare al voto : Luigi Di Maio e Alessandro Battista sono pronti a riprendersi le redini del partito e alle elezioni anticipate. Questa indiscrezione è apparsa su uno dei più seguiti e letti giornali d’Italia “La Repubblica”. Secondo il noto giornale Di Maio e Alessandro Battista sono stufi dell’alleanza con il Pd che provoca solo un’emorragia di voti al M5S e rende ingovernabile il paese e sono pronti a staccare la spina all’esecutivo ...

Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio - intesa ritrovata : non solo crisi di governo - voci sul piano M5s : Luigi Di Maio è in prima linea nel criticare il governo di Giuseppe Conte sul fondo salva-Stati. E per chi tiene alla vita dell'esecutivo è la conferma di un sospetto: che Di Maio, incapace di convivere con il Pd, ammaliato dalle sirene sovraniste che sente forti nel Paese, non aspetti altro che la

Alessandro Di Battista - ai funerali della madre tutto il M5s tranne Grillo e Casaleggio : assenze pesantissime : Ieri, martedì 12 novembre, a Roma presso la chiesa in piazza dei Giuochi Delfici, i funerali della madre di Alessandro Di Battista. La signora Maria Grazia Mercuri è scomparsa a 74 anni dopo una lunga malattia, ed è stata ricordata dal figlio con un toccante messaggio sui social in cui annunciava i

M5s - è morta la madre di Alessandro Di Battista. Di Maio : “Il Movimento ti abbraccia” : La madre di Alessandro Di Battista, Maria Grazia Mercuri, è morta a 74 anni dopo una lunga malattia. “Vi ringrazio per tutti i messaggi di affetto. I funerali di una grande donna, mia madre, si terranno domani alle 11 a Roma a Santa Chiara, piazza Giuochi Delfici. Evviva Lei”, ha scritto su Facebook l’esponente M5s rispondendo ai messaggi di cordoglio scritti sul suo profilo. Poco dopo ha anche annunciato una raccolta fondi per ...

Lutto per Alessandro Di Battista : è morta la madre : È morta la mamma di Alessandro di Battista. 74 anni, malata da tempo, Maria Grazia Mercuri è scomparsa nelle scorse ore. A confermare la notizia è lo stesso esponente del M5s che sul suo profilo Facebook ha comunicato data e orario della cerimonia funebre (a Roma, presso la chiesa di Santa Chiara, in piazza dei Giochi Delfici, domani alle 11). Lo scorso 1 settembre Di Battista aveva postato su Instagram una foto che lo ritrae, a soli due ...

