Al Teatro Italia gremito Matteo Salvini apre la lunga campagna elettorale per Roma

Fonte : baritalianews

(Di venerdì 29 novembre 2019) Unstracolmo ha atteso il discorso di. Il leader politico è arrivato con un’ora di ritardo ma è stato accolto da una grande ovazione al so arrivo. Il suo popolo non aspettava altro cheaprisse un nuovo fronte la conquista die della regione Lazio. Si voterà anel 2021. Maspera in una battaglia lampo che possa determinare la crisi ae anche quella di governo. Magari da poter votare in unico giorno sia le politiche che le comunali a. Il leader della Lega ha esordito così: «Mi auguro che la prossima primavera si possa votare nella Capitale, nel Lazio e ine ce la metteremo tutta per offrire questa possibilità». In molti cercano di parlare con il leader della Lega e di far ascoltare ai numerosi problemi irrisolti della capitale, dall’emergenza rifiuti, alle lunghe liste ...

matteosalvinimi : Moka??? Buona giornata Amici! Per chi è a Roma: ci vediamo alle 18 al Teatro Italia di via Bari, vi aspetto! - matteosalvinimi : Amici romani, ci vediamo tra poco, alle 18, al Teatro Italia di Roma (via Bari 18), pronti a mandare un messaggio f… - LegaSalvini : ++ PIENONE PER MATTEO SALVINI A ROMA: #RAGGIDIMETTITI ++ Tantissimi romani, vogliosi di mandare a casa l'incompete… -