Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 29 novembre 2019), 29 nov. – (Adnkronos) – Pesticidi, Ogm, chimica in agricoltura, biologico. Nel campo agroalimentare sono parole con cui veniamo a contatto ogni giorno, ma non sempre siamo adeguatamente informati sui significati e su quello che dicono, per esempio, le etichette. Syngenta, azienda leader nel settore agricolo a livello mondiale, ha organizzato alAlimentare di, un incontro per ladi, un evento annuale in cui produttori, consumatori, ricercatori scientifici si incontrano per discutere sul delicato tema dell’agroalimentare e della sua comunicazione.Dopo la comunità scientifica, le Istituzioni e quello della stampa, i protagonisti di questasono stati i consumatori, ed in particolare ragazzi delle scuole superiori che hanno partecipato prima ad un workshop in cui sono entrati in contatto con alcune ...

fisco24_info : Alimenti: al parco Fico di Bologna la quarta edizione di Scienza aperta : Syngenta mette a confronto produttori, c… - Adnkronos : Al parco #Fico di Bologna la quarta edizione di #Scienzaaperta - PromoGuidaBo : A Fico apre #LunaFarm, il primo parco divertimenti a tema contadino! Scopri quando ?? -