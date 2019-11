Aggressione Lo Monaco | il Catania si costituirà parte civile

Aggressione a Lo Monaco - arrestato un pregiudicato di Catania : C’è un arresto, per l’Aggressione compiuta due giorni fa di cui è rimasto vittima l’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco. La Digos di Catania ha fermato un pregiudicato di cui non è stata resa nota l’identità, con l’accusa di violenza privata aggravata. L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato differita, entro 48 ore dall’Aggressione. Secondo la ricostruzione della Polizia “il grave episodio si ...

Catania - l’ad Lo Monaco spaventato dopo l’Aggressione : “25 drammatici minuti - poteva scapparci il morto” : L’amministratore delegato del club etneo ha parlato dell’aggressione subita sul traghetto Messina-Villa San Giovanni, un atto becero compiuto dagli ultras del Catania Pietro Lo Monaco esce allo scoperto, prendendo di petto una situazione terribile capitatagli nella giornata di ieri sul traghetto Messina-Villa San Giovanni. Attorniato da un gruppo di ultras del Catania, l’amministratore delegato del club etneo è stato ...

Aggressione Lo Monaco - il dirigente del Catania : “ecco cosa è successo” - poi svela un retroscena : “L’unica escoriazione ce l’ho dentro, nel cuore…”. Sono le dichiarazioni di Pietro Lo Monaco, l’ad del calcio Catania dopo l’Aggressione ad opera di alcuni tifosi rossoblu sul traghetto verso Reggio Calabrua, l’amministratore delegato è stato stato convocato in Prefettura. “Voglio sentire cosa hanno da dire loro, mi hanno convocato – ha continuato Lo Monaco –. La scorta? ...

Aggressione Lo Monaco - il Catania cambia idea : in campo contro il Potenza : “Il Calcio Catania rende noto che, nonostante la proprietà intendesse rinunciare alla disputa della gara con il Potenza alla luce del gravissimo episodio di violenza ai danni dell’amministratore delegato Pietro Lo Monaco, aggredito oggi da alcuni ultras catanesi, la squadra scenderà regolarmente in campo al “Viviani” alle ore 15.00. L’amministratore delegato Pietro Lo Monaco, pur profondamente scosso, ritiene infatti che alla ...

Aggressione Lo Monaco - il Catania non gioca contro il Potenza : Momento di grande tensione in casa Catania, il club siciliano sta attraversando un momento delicato dentro e fuori dal campo, la squadra è lontanissima dalla vetta e nelle ultime ore si è dimesso Pietro Lo Monaco. Nelle ultime ore il dirigente del club siciliano è stato aggredito da una decina di tifosi del Catania sul traghetto verso Reggio Calabria, la decisione clamorosa è stata quella di non scendere in campo nella sfida di Coppa ...