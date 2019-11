Adrian | Celentano lancia frecciata a Salvini | ' Il Capitone? Prima poteva anche piacermi'

Adrian - Celentano dedica una canzone ad Ilaria Cucchi - lei risponde : 'Grazie' : Giovedì 28 novembre è stata trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Adrian. Durante la prima parte del programma, Adriano Celentano ha dedicato una delle canzoni più belle del suo repertorio artistico ad Ilaria Cucchi. Il Molleggiato ha intonato le note de L'emozione non ha voce. Quella del cantante è stata una vera e propria dedica alla sorella di Stefano Cucchi. Ovviamente, l'esibizione di Celentano ha commosso tutti i presenti in studio, ...

«Adrian» : Morgan - Celentano e quella frecciatina a Gigi D’Alessio : Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Morgan a Radio2Si cambia rotta e quello che prima non aveva un’identità adesso acquista un senso compiuto, un fine ultimo. Succede alla quarta e penultima puntata di Adrian, lo show-evento di Adriano Celentano che, nonostante le correzioni in corso d’opera, non sembra riuscire a convincere gli spettatori delle sue buone ...

Adrian - frecciata a Gigi d'Alessio in diretta : Celentano gli ride in faccia : Frecciatina a Gigi d'Alessio durante la puntata di Adrian con Morgan e Celentano. Dopo l’esibizione, Morgan ha scambiato qualche chiacchiera con Adriano Celentano e ha speso tante parole di stima ed elogio per il collega più anziano. In particolare i due si sono soffermati a parlare della Rai e Morg

Adrian - Adriano Celentano anti-Salvini e pro migranti : come chiama il leader leghista : E fu così che alla quarta puntata Adriano Celentano si lasciò andare. Ovviamente parlando di politica, anche se dietro le metafore "ittiche". Dopo la parte musicale con Morgan, ad Adrian entrano i giornalisti in studio. Sono Francesca Fialdini, Chiara Geloni e Luca Somma. “La gente si chiede perché

Adrian - Morgan ad Adriano Celentano : ‘Mio padre mi avvisò del suo suicidio con una tua canzone’ : “C’avevo un padre che un po’ ti assomiglia, c’avevo, è una storia abbastanza triste” comincia così la confessione di Morgan ad Adriano Celentano durante la puntata di Adrian andata in onda giovedì 29 novembre su Canale 5. Il cantante introduce così un momento molto delicato della sua vita “mio padre un giorno avevo 16 anni mi chiama è mi fa sentire una canzone di Celentano e mi dice di ascoltare questo pezzo. Io lo ascolto ed ...

Adrian - Celentano difende Ilaria Cucchi. Lei gli scrive un messaggio : Celentano difende Ilaria Cucchi nel corso del programma Adrian, dedicandole una canzone, e lei risponde commossa su Facebook. È successo anche questo nel corso della quarta puntata dello show condotto da Molleggiato, diventato il più discusso della stagione. Dopo la tavola rotonda con Scotti, Chiambretti, Conti, Giletti e Bonolis, il racconto della De Filippi e le esibizioni con Antonacci, Celentano è tornato con tante novità. Nel corso ...

Adrian - la dedica di Adriano Celentano a Ilaria Cucchi è da brividi. E il suo ringraziamento si fa notare : Solo qualche giorno fa la sentenza che l’Italia intera aspettava da dieci anni: quella su Stefano Cucchi e le percosse ricevute. Ora, per Ilaria Cucchi, che fu la prima a promettere giustizia a suo fratello, su quel letto d’obitorio, arriva il momento degli abbracci e della comprensione. Finalmente. Durante l’ultima puntata di Adrian, lo show in onda su Canale 5 ogni giovedì sera, Celentano ha fatto una bella dedica di stima e affetto a Ilaria ...

Adrian - Morgan e Celentano discutono di Rai a Canale 5 : "Il programma che dovresti fare tu - lo sta facendo Gigi D'Alessio!" : Morgan e Adriano Celentano, com'era lecito attendersi, hanno regalato non poche perle durante la quarta puntata di Adrian Live - Questa è la Storia..., lo show pre-Adrian che si sta accingendo mestamente verso la fine del giro di giostra, con tanti rimpianti per quello che avrebbe potuto essere e non è stato.Anche una serata con un Adriano Celentano destrutturato, smontato e ricomposto da Morgan, come il leader dei Bluvertigo ha fatto vedere ...

Adrian - AdrianO CELENTANO/ Diretta : lettera d'amore ad Ilaria Cucchi : ADRIAN torna questa sera con ADRIANo CELENTANO e tanti ospiti. Il Molleggiato dedica una lettera d'amore a Ilaria Cucchi, sorella di Stefano

Gigi e Ross/ Il duo comico ospite di Adrian di Celentano : Gigi e Ross ospiti della nuova puntata di 'Adrian' di Adriano Celentano. Il duo comico torna in tv dopo l'esperienza di Tale e Quale Show

Adrian - Celentano sempre più in crisi : solo Morgan regala emozioni : Si apre ancora una volta con della splendida musica, la nuova puntata di Adrian. Lo show di Adriano Celentano torna su Canale 5 con la quarta puntata e si avvia verso la conclusione, senza essere riuscito a soddisfare pienamente le aspettative. Sin dall’inizio, in effetti, il cantante ha dovuto affrontare numerose critiche rivolte al suo programma. L’ultima, solo in ordine di tempo, è quella di Maurizio Costanzo, che ha stroncato ...

Pre Show Adrian la serie evento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano. The post Pre Show Adrian la serie ...

Adrian - disastro da Celentano : cantano "Azzurro" del Molleggiato - scordano le parole. E giù fischi : Inizia malissimo l'ultima puntata di Adrian, lo show di Adriano Celentano su Canale 5 di cui moltissimo si è parlato soprattutto per il flop in termini di ascolti, la scorsa stagione (che fu interrotta) e anche questa. D'altronde, in alcune fasi, lo spettacolo offerto al pubblico di Mediaset, magari