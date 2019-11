Accordi&Disaccordi Nove | Meloni | “Le sardine in Emilia Romagna fanno campagna

Accordi&Disaccordi (Nove) - Giorgia Meloni ospite di Scanzi - Sommi e Travaglio venerdì 29 novembre alle 22.45 : Nuova puntata del talk di approfondimento politico condotto sul Nove da Luca Sommi e Andrea Scanzi: “Accordi&Disaccordi” torna venerdì 29 novembre alle 22.45 con ospite Giorgia Meloni, la presidente di Fratelli D’Italia, il partito che nell’ultimo sondaggio Swg ha superato il 10% raggiungendo per la prima volta la doppia cifra. Si affronterà il rovente dibattito seguito alle dichiarazioni della leader di FdI alla Camera contro il ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Scanzi : “Le sardine? Sono sentinelle dell’indignazione - ma attente a rimanere libere e vere” : Nel monologo introduttivo della sesta puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione fissa di Marco Travaglio, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, il giornalista toscano commenta il movimento delle sardine che, partendo da piazza Maggiore a Bologna sta rapidamente prendendo piede in tutta Italia. “Voi direte: ‘Non c’è nulla da salvare in questo ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Landini su ex Ilva : “Favorevole a intervento pubblico - ma si riparta da accordo di un anno fa” : “Noi abbiamo più volte detto che era utile un intervento pubblico proprio perché l’Ilva è un’attività strategica per il nostro Paese, ma per noi si parte dal piano industriale che un anno fa Mittal si è impegnato a realizzare, in termini di investimenti e di occupazione“. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini – ospite della diretta tv di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Su blocco prescrizione il Pd consulti gli iscritti con piattaforma come Rousseau” : La riforma che prevede l’interruzione dei termini di prescrizione dopo la sentenza di primo grado dovrebbe entrare in vigore a partire dal primo gennaio 2010 ed è un altro tema che fa un po’ ballare il governo. Nel faccia a faccia della settimana ad “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi chiede a Marco Travaglio se su una cosa del genere debba o meno cadere il governo. “Io, se ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Marco Travaglio : “Il governo Conte balla sul Titanic. Se cade Salvini riscrive la Costituzione” : Nel faccia a faccia della settimana ad “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi chiede a Marco Travaglio un commento sulla cena convocata dal premier Giuseppe Conte per distendere un po’ gli animi, durante la quale proprio Conte pare abbia detto: “Chissà se supereremo gennaio”. “Ridevano tutti, io non ho capito che cazzo avessero da ridere questi con la situazione ...

Accordi&Disaccordi - arriva Di Maio e il programma di Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda sul Nove ‘prende il volo’ : 3 - 7% di share : arriva Di Maio e Accordi&Disaccordi prende il volo. Trascinato anche da un ottimo risultato di Fratelli di Crozza (1milione 366 spettatori con un 5,8% di share) in prima serata, il programma diretto da Luca Sommi e Andrea Scanzi, con la partecipazione del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ha registrato un importante 3,7% di share. Giunta alla quinta puntata della quarta stagione, sempre alle 22.45 su Nove, la striscia di ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Scanzi : “In Emilia i Cinque stelle dovrebbero condizionare Bonaccini e il centrosinistra migliorandoli” : Nel monologo introduttivo della quinta puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione fissa di Marco Travaglio, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, il giornalista toscano si interroga sul destino del Movimento 5 stelle: “Vi siete mai domandati perché abbiano avuto così tanto successo i Cinque stelle in Italia? Secondo me i Cinque stelle hanno vinto perché ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Il disastro del Mose a Venezia ha nomi e cognomi a destra e sinistra” : Nel faccia a faccia della settimana ad “Accordi&Disaccordi”, il talk politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 Luca Sommi interpella Marco Travaglio sul Mose, “una storia all’italiana” e sui suoi responsabili. “Beh, uno in particolare non c’è, nel senso che ce ne sono tanti – ha spiegato il direttore de Il Fatto Quotidiano – “Il Consorzio Venezia nuova era guidato ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Maio : “Il Mose è stato il più grande monumento alla corruzione in Italia - ma va completato” : “C’era un’opera di dubbia utilità, perché il Mose non è detto che risolva tutti i problemi. È stato il più grande monumento alla corruzione in Italia”, ma “senza spendere un euro più, credo che vada completato”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45. ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Di Maio : “Salvini ‘cazzaro verde’ definizione utile. Difendeva Arcelor e Benetton anziché gli italiani” : L’etichetta di ‘cazzaro verde’ coniata dai giornalisti Andrea Scanzi e Marco Travaglio per Matteo Salvini? “Una definizione che in questo momento storico è utile” per descrivere il leader della Lega. Lo ha detto il ministro degli Esteri e capo del M5s Luigi Di Maio, ospite di “Accordi&Disaccordi” in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45. “Attaccarlo sulla questione del fascismo è fargli un favore ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Luigi Di Maio ospite di Scanzi - Sommi e Travaglio venerdì 15 novembre alle 22.45 : Nuovo appuntamento sul Nove con il talk di approfondimento politico “Accordi&Disaccordi”, condotto da Luca Sommi e Andrea Scanzi. venerdì 15 novembre alle 22.45 l’ospite in studio sarà il ministro degli Affari esteri e capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio. Si discuterà della questione rovente dell’Ex Ilva con l’incontro tra governo, sindacati e i vertici di Arcelor Mittal. Una vertenza che da giorni sta tenendo col ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Travaglio : “Virginia Raggi ha diritto-dovere di fare un secondo mandato perché è onesta e competente” : Nel suo intervento settimanale in “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, Marco Travaglio risponde a una domanda degli spettatori: “perché difendi tanto la Raggi visto che Roma versa in condizioni disastrose?”. Il direttore de Il Fatto Quotidiano chiarisce: “perché penso che qualunque sindaco possa venire dopo la Raggi farebbe ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Scanzi : “Questo è il governo meno peggio - ma sconta una eccessiva litigiosità interna” : Nel monologo introduttivo della quarta puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione fissa di Marco Travaglio, in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45, il giornalista aretino commenta “l’eccessiva litigiosità interna” del governo giallorosso: “Secondo me con le carte che abbiamo in tavola nella politica italiana, questo, forse, è il ...

Accordi&Disaccordi (Nove) - Delrio : “Vinceremo in Emilia Romagna anche senza M5s” : “Se il centrodestra prende l’Emilia Romagna è il segno di un radicamento del Paese di cui si deve prendere atto in modo profondo, però io credo che noi vinceremo perché combatteremo casa per casa, palmo a palmo anche senza i Cinque stelle accanto, non mi interessa”. Così, il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio, ospite di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la ...