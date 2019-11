Accoltellamento in strada a L' Aja | tre feriti Assalitore in fuga

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 29 novembre 2019) Almeno tre persone sono state ferite in una L’Aja. Lo riferisce De Telegraaf. La polizia olandese ha pubblicato su Twitter un appello in cui chiede informazioni su un uomo di carnagione scura di circa 45-50 anni che indossa una sciarpa e una tuta da jogging grigia.Numerose ambulanze sono sul posto, riferisce il media olandese De Telegraaf che pubblica le foto dell’area, completamente isolata con del nastro dalla polizia.A causa del Black Friday, molte persone si trovano nella via dello shopping e si sono accalcate al di là del nastro. Ancora non è chiara la dinamica dei fatti.

