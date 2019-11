Abusa della matrigna dopo averla drogata | giovane magrebino dietro le sbarre

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 29 novembre 2019) Secondo le accuse, il ragazzo avrebbe approfittato dei momenti in cui il padre non era in casa per somministrare dei farmici alla donna edrne sessualmente di lei. Arrestato e condotto in carcere, ha respinto ogni accusa Federico Garau  Luoghi: Bologna

palermo24h : Messina, abusa della sorellina: condanna a 8 anni. Dal premio dello spogliarello passava alle violenze.… - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: Bologna, abusa della moglie del padre per mesi: stordita e minacciata. Fermato giovane magrebino - Agamenandros : RT @laperlaneranera: In incarichi di istituto, quando si abusa della Posizione Dominante, per fare Politica di Indottrinamento nella scuola… -