A Hong Kong migliaia di persone hanno festeggiato le leggi firmate da Donald Trump a

A Hong Kong finito l’assedio del Politecnico occupato : scoperte 4 mila bombe molotov : La polizia ha fatto irruzione in mattinata:

L’ira di Xi su Trump per la legge ???????pro Hong Kong ??????? : Dopo la firma del Democracy Act, Pechino: reagiremo. Pronte le sanzioni americane a chi viola i diritti umani

Gli arresti nel “clan” di Piscitelli e la legge di Trump a favore di Hong Kong : DALL'ITALIA Il premier Conte riferira’ il 2 dicembre alla Camera sul Mes. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha chiesto l’intervento della presidenza della Repubblica, definendo la riforma del fondo salva stati “un attentato alla sovranità nazionale”. La risposta di Giuseppe Conte: “Lo querelo”.

Hong Kong in piazza : "Grati a Trump" : 20.14 In 100mila hanno festeggiato a Hong Kong l'iniziativa del presidente Trump che ha firmato un pacchetto di misure a favore dei diritti umani e del movimento prodemocrazia. Al raduno, a cinque mesi dall'inizio delle proteste e nel giorno del Ringraziamento, in molti hanno sventolato la bandiera americana e la foto postata dal presidente su Twitter che lo ritrae nei panni di Rocky Balboa. Dura reazione di Pechino che ha convocato ...

Hong Kong - il leader delle proteste : "Di Maio mi ha deluso - da lui solo indifferenza" : Joshua Wong, leader delle proteste in corso a Hong Kong, denuncia l'indifferenza dei paesi occidentali sulle vicende che stanno coinvolgendo l'ex colonia britannica e la Cina. E nel suo intervento attacca il ministro degli Esteri Luigi Di Maio: "Sono rimasto deluso dal vedere che Luigi Di Maio ha fatto delle dichiarazioni sui diritti umani a Hong Kong, dicendo che non voleva interferire con i fatti di altri paesi".

Trump firma legge pro proteste a Hong Kong : La Casa Bianca ha comunicato che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato l'Hong Kong Human Rights and Democracy Act, ossia la legge varata dal Congresso che sostiene le proteste per la democrazia in corso ormai da cinque mesi a Hong Kong. In una dichiarazione Trump ha auspicato che le autorità cinesi e di Hong Kong trovino una soluzione amichevole che porti pace e prosperità per tutti. È una mossa che, ...

Donald Trump firma legge pro manifestanti Hong Kong - Pechino : ' Non interferiscano' : Grande tensione fra gli Stati Uniti e Cina dopo che Donald Trump ha firmato la legge 'Hong Kong Human Rights and Democracy Art' emanata dal congresso americano che sostiene le proteste democratiche iniziate dai manifestanti di Hong Kong e quindi fortemente in contrasto con Pechino, 'Ho firmato questa legge nel rispetto del presidente Xi e il popolo di Hong Kong in modo che si trovi una soluzione in maniera pacifica'. La risposta della Cina La ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Hong Kong 2019 : bene l’Italia nelle qualificazioni degli inseguimenti a squadre : Nella prima giornata della tappa di Hong Kong della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista si sono disputate le qualificazioni degli inseguimenti a squadre, con l’Italia che ha chiuso al secondo posto tra le donne ed al quarto tra gli uomini. Domani il primo turno delle due competizioni. Nella prova femminile Rachele Barbieri, Chiara Consonni, Martina Fidanza e Vittoria Guazzini hanno chiuso in 4’26″723, battute soltanto dalla ...

La Cina supera il numero di ambasciate Usa. Il futuro è suo (e Hong Kong non c’entra) : Con quel che sta accadendo a Hong Kong chi è contro la Cina a prescindere, in nome di una presunta superiorità delle cosiddette democrazie, potrebbe essere paragonato a uno scienziato che dica “noi siamo contro i buchi neri, preferiamo le galassie”. La Cina è una realtà ineluttabile con cui confrontarsi. Il negazionismo, come tutti i negazionismi, non ha basi nella realtà oggettiva. Luigi Di Maio, ministro degli Esteri ...

Accordo Uffizi-Cina : Botticelli va a Hong Kong : Ponte culturale tra occidente e oriente con la partnership di cinque anni tra Lcsd e le Gallerie fiorentine: il contributo cinese alla mostra è di 600mila euro

La polizia di Hong Kong è entrata nel Politecnico della città : Dopo undici giorni di violenti scontri e un successivo assedio, si è conclusa la più importante occupazione compiuta dai manifestanti per la democrazia

Hong Kong - il leader delle proteste Joshua Wong : “Deluso da Di Maio su diritti umani. Ha tralasciato brutalità della polizia” : “Il ministro italiano Di Maio mi ha deluso quando ha parlato dei diritti umani a Hong Kong. Ha detto di non voler interferire con i fatti di altri Paesi, ma ha tralasciato le brutalità della polizia”. Lo ha detto Joshua Wong in video-collegamento da Hong Kong con Fondazione Feltrinelli di Milano. “Tutti – ha aggiunto – dovrebbero ricordare l’importanza della dignità umana. Faccio appello ai leader politici italiani ...

