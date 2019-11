Young Signorino | sta per partire il Mini Tour d’Amore

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 28 novembre 2019), “L’EP” E’ IL NUOVO EP (Goodfellas). STA PERILLE DATE 6 Dicembre Roma – Contemporary Cluster 7 Dicembre Pomigliano d’Arco (NA) – First Floor Club 21 dicembre Bellinzona (Svizzera) – 6500 Music Club Sta peril: una manciata di eventi esclusivi in cuipresenterà al pubblico i brani del suo nuovo EP, intitolato “L’EP”. In occasione dell’uscita del disco, Il Venerdì de La Repubblica ha dedicato una doppia pagina di intervista in anteprima esclusiva a. Il nuovo EP è stato presentato a Radio2 Social Club su Rai Radio2 e in TV su Rai2.è stato anche ospite di Rai Radio1, con intervista elive nella trasmissone Radio1 Music Club. L’artista è stato inoltre intervistato da Il Messaggero, con una speciale video-intervista in homepage, ed è stato ...

