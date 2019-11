Yemen | tre civili uccisi ogni giorno e 11 milioni di bambini alla fame

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 28 novembre 2019), la mattanza dimenticata e la vergogna delle armi made in Italy. Dall’inizio del conflitto inin oltre 1 caso su 3 l’uso di armi esplosive ha ucciso una donna o un bambino. Vittime “collaterali” di raid aerei o bombardamenti via terra che colpiscono aree popolate, campi profughi, scuole e ospedali. Tragicamente il loro numero cresce, con oltre 3alnel 2019 e un aumento del 25% negli ultimi 3 mesi: sono oltre 1.100 dall’inizio dell’anno, 12 mila dall’inizio del conflitto. Basti pensare che dal 2015 il 67% delle vittimeè stato causato da attacchi aerei della Coalizione saudita, che hanno spezzato 8.000 vite innocenti (bombardamenti che vedono l’utilizzo di armi prodotte in gran parte in Gran Bretagna, USA, Francia, Iran e Italia. Il nuovo rapporto di Oxfam denuncia ...

cagliaripad : Yemen, marina militare sequestra tre navi entrate illegalmente nel territorio yemenita -