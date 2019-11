X Factor 2019 | Eugenio Campagna canta Cosa Mi Manchi a Fare di Calcutta VIDEO – Sesto

X Factor 2019 : i Booda cantano “Hold Up” di Beyoncé (VIDEO) – Sesto Live : X Factor 2019: I Booda cantano “Hold Up” di Beyoncé. Il video dell’esibizione nel Sesto Live. La puntata degli inediti è ormai alle spalle, stasera, giovedì 28 novembre su Sky Uno (e in streaming su NowTV) è in onda il Sesto Live di X Factor. Una puntata un po’ diversa rispetto al solito: il Sesto Live si è aperto con un eliminazione diretta, successivamente la puntata è stata divisa in due manche, la prima nella quale i ...

X Factor 2019: Davide Rossi canta "Treat You Better" di Shawn Mendes. Il video dell'esibizione nel sesto live.

X Factor 2019: Sofia canta "I Love You" di Woodkid. Il video dell'esibizione nel Sesto Live.

X Factor 2019: Nicola Cavallaro canta "The Sound of Silence" di Simon & Garfunkel. Il video dell'esibizione nel sesto live.

X Factor 2019: la Sierra canta "The Ecstasy of Gold" di Ennio Morricone. Il video dell'esibizione nel sesto live.

X Factor 2019 - sesto live show in diretta : eliminata Giordana : Alessandro Cattelan - X Factor 2019 X Factor 2019 si avvia verso le battute finali con il sesto live show. Qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: la diretta minuto per minuto del sesto live show 21.15: La puntata inizia con Alessandro Cattelan e l’attore ...

X Factor 2019 - sesto live show in diretta : doppia eliminazione. Ospiti Marco D’Amore - Francesca Michielin e Anastasio : Alessandro Cattelan - X Factor 2019 X Factor 2019 si avvia verso le battute finali con il sesto live show. Qui su DavideMaggio.it, come ogni giovedì sera, si rinnova l’appuntamento con il liveblogging per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: anticipazioni sesto live show Dalle 21.15, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce il sesto live show di ...

Ascolti X Factor 2019 il quinto live con gli inediti su Sky Uno e Tv8 : Ascolti X Factor 2019 il quinto live su Sky Uno e Tv8 Ascolti X Factor 2019 – Serata di inediti giovedì sera su Sky Uno per X Factor 13 con nessun concorrente eliminato e il meno votato che andrà al ballottaggio con il meno ascoltato della settimana (qui il resoconto della serata, qui gli inediti nelle classifiche). Il quinto live su Sky Uno ottiene 782 mila e 3.34% (fonte: reality house) appuntamento live più visto di questa stagione. ...

Dopo il debutto nel mercato discografico dei giovani talenti, che la scorsa settimana hanno presentato i loro inediti, il sesto appuntamento di X Factor si apre con un ballottaggio e la conseguente eliminazione. Questa sera, 28 novembre alle ore 21.15, su Sky e NOW TV, si scoprirà, infatti, chi è il concorrente il cui inedito ha raccolto in settimana il minor numero di download e di ascolti in streaming e che quindi andrà allo scontro con ...