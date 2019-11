Volevano creare un Partito Nazionalsocialista italiano | indagate 19 persone 

Fonte : agi

(Di giovedì 28 novembre 2019) Eversione nera. Con l'armamentario peggiore e più pericoloso, fatto di filonazismo, xenofobia, antisemitismo. Ma anche armi, esplosivi, legami con personaggi con una storia nella 'ndrangheta e in Forza nuova. E l'obiettivo di costituirsi in "". E' stata battezzata "Ombre nere" l'operazione della Digos di Enna a carico di 19 estremisti di destra indagati per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva e istigazione a delinquere. Un'inchiesta avviata due anni fa. In azione anche gli uffici di Siracusa, Milano, Monza Brianza, Bergamo, Cremona, Genova, Imperia, Livorno, Messina Torino, Cuneo, Padova, Verona, Vicenza e Nuoro. Eseguiti 19 decreti di perquisizione domiciliare emessi dalla procura distrettuale di Caltanissetta d'intesa, con la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, nei confronti di altrettanti estremisti di destra. L'attività, ...

