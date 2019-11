Volantino MediaWorld Black Friday | sconti iPhone | Huawei e Samsung del 28 novembre

Il Black Friday di MediaWorld arriva anche nei negozi col nuovo Volantino : Il Black Friday di MediaWorld raggiunge anche i negozi di tutta Italia con il nuovo volantino "Facciamo Neri i Prezzi", ricco di offerte su smartphone, tablet Android, smartwatch, prodotti per la smart home e tanto altro. L'articolo Il Black Friday di MediaWorld arriva anche nei negozi col nuovo volantino proviene da TuttoAndroid.

Rate al top con il Volantino MediaWorld : dal 14 novembre Huawei Mate 20 Lite e Note 10 in offerta : Anche il volantino MediaWorld entra ufficialmente in gioco a partire da metà novembre, nel tentativo di dare una risposta ed un segnale a competitor come Unieuro ed Euronics. Dopo le offerte dei due store lanciate ad inizio settimana, infatti, la catena ha deciso di rilanciare le sue rispetto a quanto riscontrato online pochi giorni fa, mettendo in evidenza soprattutto le occasioni riguardanti smartphone come i vari Huawei Mate 20 Lite ed il ...

Arriva il Volantino MediaWorld di novembre - con tasso zero e consegna gratuita : MediaWorld sta per lanciare il suo nuovo volantino, che sarà valido sia online sia in negozio e punterà su tasso zero e consegna gratuita: scopriamo le migliori offerte su smartphone, tablet Android e accessori. L'articolo Arriva il volantino MediaWorld di novembre, con tasso zero e consegna gratuita proviene da TuttoAndroid.

Festeggiamo Halloween con Volantino MediaWorld : focus Huawei P30 Pro - P30 Lite e Galaxy S10e : Arrivano proposte molto interessanti a fine ottobre per quanto riguarda il volantino MediaWorld, con offerte valide fino al 3 novembre che potrebbero attirare l’interesse soprattutto di coloro che vogliono acquistare un Huawei P30 Pro, P30 Lite, fino ad arrivare al Samsung Galaxy S10e. Insomma, dopo aver analizzato alcune occasioni online concepite dalla stessa catena, oggi occorre necessariamente fare uno step, per capire cosa sia possibile ...

Sono arrivati i “Prodotti da paura” da MediaWorld col Volantino per Halloween : Halloween è ormai arrivato e MediaWorld propone il volantino a tema "Prodotti da paura a tasso zero", valido sia nei negozi sia online fino al 3 novembre: scopriamo insieme tutte le offerte su smartphone, tablet Android e wearable! L'articolo Sono arrivati i “Prodotti da paura” da MediaWorld col volantino per Halloween proviene da TuttoAndroid.

Sottocosto sul Volantino MediaWorld - le occasioni per Huawei P30 Lite e iPhone fino al 13 ottobre : Largo al volantino Mediaworld che sarà valido da domani 4 settembre e resterà in carica fino al 13 di questo mese. Il Sottocosto sembrerebbe garantito dalla catena di elettronica che propone una serie di occasioni di tutto rispetto: ad esempio il Huawei P30 Lite ma anche il meno recente iPhone 8, accompagnato pure dall'iPhone XS sono venduti a buon prezzo anche se in un numero di pezzi limitati presso i negozi fisici della catena. Conosciamo ...