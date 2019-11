Vieni da me | Samantha De Grenet e il motivo della rottura con Leonardo Pieraccioni

Fonte : tvzap.kataweb

(Di giovedì 28 novembre 2019) Nel 1998, per due anni e mezzo,Deè stata sentimentalmente legata a. Oggi le strade di entrambi si sono divise eppure la showgirl, ospite di Caterina Balivo ada me nella puntata in onda giovedì 28 novembre su Rai 1, lancia un appello al regista. L’appello diDeNel corso dell’intervista, alla conduttrice che le chiede ilDerisponde tagliando corto: “Tempi sbagliati, mettiamola così”, ma poi racconta un aneddoto che riguarda il suo ex ed è qui che nasce l’appello a mezzo televisivo. “Nel periodo in cui stavamo insieme gli feci un quadro che chiamai L’isola deserta. Erano raffigurate delle cose che riguardavano lui. Secondo me lo ha buttato anzi posso fare un appello? Leo se mi stai ascoltando o qualche amico te lo racconta, ...

incontrieros555 : Ciao sono Samantha una ragazza vogliosa e disinibita. Sono una studentessa e cerco compagnia tra studio e svago. V… -