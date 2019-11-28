Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 16 | 30

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Dalla Rete Google NewsCAMERA, ANTIMAFIA: AUDIZIONE MAGISTRATI SORVEGLIANZA TRIBUNALI SASSARI E SPOLETO - 9 colonne
CAMERA, ANTIMAFIA: AUDIZIONE MAGISTRATI SORVEGLIANZA TRIBUNALI SASSARI E SPOLETO 9 colonne
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO, CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA COLOMBO E APPIA. IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA. SULLA FLAMINIA INCOLONNAMENTI TRA VIA DEI DUE PONTI E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI. SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO A CURA DI ANAS, TRA CASTEL DI DECIMA E TOR DE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE TROVIAMO CODE TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO. RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. SULLA COLOMBO, A CAUSA DI LAVORI, SI STA IN CODA TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE VERSO Roma. INFINE, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, CODE ALL’ALTEZZA DELLA FLAMINIA IN CARREGGIATA ESTERNA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SULLA COLOMBO, A CAUSA DI LAVORI, SI STA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN MIGLIORAMENTO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO IN ESTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA E IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE IN ENTRAMBE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 9.35 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO ANCORA MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA FLAMINIA E TIBURTINA E PIÙ AVANTI TRA CASILINA E PONTINA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI PROCEDE INCOLONNATI TRA Roma FIUMICINO E OSTIENSE, A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI STA IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 9.05 ARIANNA CAROCCI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE Roma NORD E TIBURTINA, PIÙ AVANTI CODE A TRATTI TRA CASILINA E ARDEATINA. IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA PISANA E APPIA E A SEGUIRE TRA PRENESTINA E TIBURTINA. PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELLA A24, TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 8.35 ARIANNA CAROCCI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E OSTIENSE; PIÙ AVANTI, UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TUSCOLANA E CASILINA. A SEGUIRE, PER TRAFFICO INTENSO, SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE E’SCORREVOLE TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE DELLA Roma-NAPOLI CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO CAPONE, IN DIREZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI I SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PROVOCA CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, VERSO RIETI MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CODE INTERESSANO LA SALARIA DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA VEIENTANA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO SULLA PONTINA ALTRO INCIDENTE, ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE, IN DIREZIONE LATINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ENTRATA A ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA VEIENTANA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA APRILIA E CAMPOVERDE, VERSO LATINA MENTRE RALLENTAMENTI INTERESSANO IL TRATTO PRECEDENTE DAL RACCORDO AD APRILIA, QUI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TUSCOLANA A SEGUIRE TRA PONTINA E CASAL DEL MARMO SITUAZIONE ANALOGA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E TIBURTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO E PROSEGUENDO SULLA Roma-FIUMICINO CODE DAL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TUSCOLANA A SEGUIRE TRA PONTINA E CASAL DEL MARMO SITUAZIONE ANALOGA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E TIBURTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO E PROSEGUENDO SULLA Roma-FIUMICINO CODE DAL ...