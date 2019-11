Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 09 | 15

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 8.35 ARIANNA CAROCCI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE TRA PISANA E OSTIENSE; PIÙ AVANTI, UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TUSCOLANA E CASILINA. A SEGUIRE, PER TRAFFICO INTENSO, SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. IN CARREGGIATA INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI TRA CASILINA E APPIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA E PONTINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA ED AURELIA PERCORRENDO LA Roma FIUMICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-11-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN ESTERNA SI STA IN CODA TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA STATALE PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA NORD E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 20 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, RIMOSSO L’INCIDENTE, LA CIRCOLazioNE E’SCORREVOLE TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO CATONE, IN DIREZIONE DELLA Roma-NAPOLI CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, PERMANGONO CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 19 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 19.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA IL RACCORDO E MONTEPORZIO CAPONE, IN DIREZIONE DELLA A1 Roma-NAPOLI I SPOSTIAMO SULLA CASSIA VEIENTANA DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PROVOCA CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, VERSO RIETI MENTRE PER TRAFFICO INTENSO CODE INTERESSANO LA SALARIA DAL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 19 : 15 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 19.05 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA VEIENTANA, A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO SULLA PONTINA ALTRO INCIDENTE, ORA IN VIA DI RISOLUZIONE, CODE IN DIMINUZIONE ORA LOCALIZZATE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL GENIO CIVILE, IN DIREZIONE LATINA NELLA DIREZIONE OPPOSTA, IN ENTRATA A ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 18 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 18.35 GINA PANDOLFO BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA CASSIA VEIENTANA, UN INCIDENTE E’ LA CAUSA DELLE CODE DAL RACCORDO A VIA DELLA GIUSTINIANA, IN DIREZIONE VITERBO SULLA PONTINA A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE TRA APRILIA E CAMPOVERDE, VERSO LATINA MENTRE RALLENTAMENTI INTERESSANO IL TRATTO PRECEDENTE DAL RACCORDO AD APRILIA, QUI PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TUSCOLANA A SEGUIRE TRA PONTINA E CASAL DEL MARMO SITUAZIONE ANALOGA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E TIBURTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO E PROSEGUENDO SULLA Roma-FIUMICINO CODE DAL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17.35 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN ULTERIORE AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA CODE A TRATTI TRA GLI SVINCOLI CASSIA E TUSCOLANA A SEGUIRE TRA PONTINA E CASAL DEL MARMO SITUAZIONE ANALOGA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PISANA E TIBURTINA SULLA Roma-FIUMICINO CODE DA PONTE GALERIA AL RACCORDO E PROSEGUENDO SULLA Roma-FIUMICINO CODE DAL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 17.05 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO SOSTENUTO SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO A COMPLICARE LA SITUAZIONE ANCHE IL MALTEMPO A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE OGGI E DOMANI DAL POMERIGGIO E PER LE SUCCESSIVE 6-12 ORE PREVISTE SUL Lazio PRECIPITAZIONI DA ISOLATE A SPARSE, ANCHE A CARATTERE DI ROVESCIO O ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 16.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLA RETE STRADALE DEL TERRITORIO MA VEDIAMO NEL DETTAGLIO SUL RACCORDO ANULARE CODE, IIN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI Roma-FIUMICINO E DIRAMAZIOEN Roma SUD IN INTERNA CODE A TRATTI TRA NOMENTANA E APPIA A SEGUIRE TRA AURELIA E SALARIA SULLA Roma-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO, ANCHE IN COMPLANARE, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 28 NOVEMBRE 2019 ORE 15.20 GINA PANDOLFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio PAETIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO, IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA E TRA PRENESTINA E A24 ANCHE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA BIS E PRENESTINA DISAGI SU VIA DEL MARE LUNGHE CODE DAL RACCORDO A VIA ALBI ALTRE CODE SU VIA COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO A VIA DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 12.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO SULLA PONTINA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA IN CARREGGIATA OPPOSTA CODE PER LAVORI TRA APRILIA E VIA DEL GENIO CIVILE IN DIREZIONE DI LATINA SULLA NETTUNENSE CODE ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE PER UN INCIDENTE IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 27-11-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 27 NOVEMBRE 2019 ORE 11.20 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio SULLA Roma-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE TRA IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA E PARCO DEI MEDICI IN DIREZIONE DEL RACCORDO DISAGI SULLA PONTINA PER LAVORI TRA POMEZIA E CASTEL RomaNO IN DIREZIONE Roma E CODE PER DUE INCIDENTI, UNO ALL’ALTEZZA DI VIA APRILIANA E L’ALTRO TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA IN ...