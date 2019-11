Vent' anni che siamo italiani | la conferenza stampa con Gigi D' Alessio e Vanessa Incontrada

Chiara Ferragni e Fedez - paura per il piccolo Leone : sei punti in testa per un incidente in casa. “Ho perso Vent’anni di vita” : “Ho perso vent’anni di vita”: così Chiara Ferragni riassume nelle sue stories su Instagram i terribili momenti vissuti assieme al marito Fedez mercoledì pomeriggio, quando sono dovuti correre in ospedale a causa di un incidente domestico capitato al piccolo Leone. Il bimbo, che compirà due anni a marzo, stava giocando in casa quando, mentre correva, è caduto e ha sbattuto la fronte contro il battiscopa, procurandosi un brutto ...

Basilica di San Francesco d'Assisi - Vent'anni dopo quel Cantiere di utopia : La celebrazione per la riapertura della Basilica Superiore di San Francesco ha un valore simbolico perché ci invita a tenere la porta del cuore aperta all’altro; esistenziale perché è il tetto di ogni uomo di buona volontà; spirituale perché ci dice che in ogni tragedia è possibile ricominciare. Aprire ogni giorno le porte della Basilica – come afferma il Custode del Sacro Convento di Assisi, ...

Simona Ventura sposa Giovanni Terzi : Stefano Bettarini sarà il testimone di nozze : Simona Ventura sposa Giovanni Terzi e il testimone di nozze della coppia sarà Stefano Bettarini, l’ex marito di lei. Ormai è ufficiale: nel 2020 assisteremo al secondo matrimonio della conduttrice dopo quello con il calciatore, durato dal 1998 al 2005. Super Simo ha confermato la volontà di giurare amore eterno a Giovanni Terzi, il giornalista che le ha rubato il cuore. Una love story arrivata dopo i 50 anni e che ha rivoluzionato la vita ...

Pre Show Adrian la serie eVento episodio 2 - Adriano Celentano canta e balla con Gianni Morandi e Maria De Filippi SINTESI : Pre Show Adrian la serie evento episodio 2Grande serata di musica italiana nel pre Show di Adrian la serie evento, giunto all’episodio 2 (dopo la rinascita). Adriano Celentano canta e balla con i due ospiti della serata: Maria De Filippi e Gianni Morandi. Celentano duetta con Morandi e sulle note di “Azzurro” si apre il sesto episodio del cartone animato scritto e diretto da Adriano Celentano. The post Pre Show Adrian la serie ...

Stella di nome e di fatto : la figlia di Antonio Banderas brilla di luce propria sul red carpet. 23 anni - è diVentata uno schianto : Insieme sono ancora più belli e luminosi, soprattutto perché la luce che emanano è quella del vero amore.Sfilano insieme sul tappeto rosso dei Vanity Fair Awards 2019 di Madrid, lui affascinante e carismatico, lei di una bellezza fresca e puramente mediterranea, Antonio Banderas e la figlia Stella Del Carmen, si tengono per mano e sfilano più uniti che mai, accomunati dallo stesso magnetismo da riflettori. Per Stella la strada è tutta in ...

"Non è per 30 pesos - è per 30 anni!" diVenti slogan della sinistra italiana : Negli ultimi tempi, qualsiasi unità di misura temporale vogliamo usare (anni, mesi o settimane), in America Latina sta succedendo di tutto. Parliamo di un Continente smisurato, nel quale si muovono politicamente enormi masse umane e avvengono stravolgimenti ambientali che hanno ricadute su tutto il Pianeta.Pensiamo solo alla situazione di permanente crisi politico-istituzionale ed economica in Venezuela, che provoca la fuga di milioni di ...

Il paesaggio diVenta poesia con il Premio Internazionale Giovanni Bertacchi : “Coniugare il territorio, attraverso l’arte e la cultura. Non è un caso che tra i finalisti siano stati annoverati molti esponenti di minoranze linguistiche. Da condividere anche il senso delle parole espresse da una finalista: scrivere in dialetto è una forma di resistenza. E’ importante che mentre se ne promuove la tutela a tutti i livelli, il paesaggio, sempre al centro della nostra attenzione, venga vissuto anche in chiave culturale ed ...

Simona Ventura e il libro sugli anni ’80 : “Oggi ragazzi più fragili - noi eravamo più ruspanti” : Simona Ventura torna in libreria con Codice Ventura, con un libro personale, in cui si guarda allo specchio e cerca di ricordare com’è stato crescere e iniziare a lavorare nella tv dei mitici anni ’80. Presentato alla libreria Rizzoli di Milano, il suo è un viaggio nei ricordi di una generazione, che l’ha vista crescere, per poi diventare una delle protagoniste più famose del piccolo schermo. “Un libro che ho voluto ...

Lost Ember - il titolo action adVenture che ci mette nei panni di un lupo è ora disponibile su PC e console : Dopo alcuni anni di attesa e qualche rinvio, Lost Ember, ultima fatica dello studio di sviluppo MoonEye Studios, è ora disponibile su PC e console. In Lost Ember impersonerete un nobile lupo che dovrà esplorare le rovine dell'umanità ormai svanita per capire cosa sia veramente successo.Il mondo di gioco è pieno di pericoli al quale dovrete far fronte, ma la particolarità che contraddistingue il protagonista è quella di essere in grado di ...